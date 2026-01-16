Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG Lille maçı hangi kanalda belli oldu. PSG Lille canlı HD yayın ile futbolseverlerle buluşacak. PSG - Lille maç kadrosu açıklandı. Fransa Ligue 1’de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya gelecek. Ligin 18. haftası kapsamında oynanacak maç, Parc des Princes’te futbolseverlerle buluşacak. İki ekip arasındaki sezonun ilk randevusu 1-1’lik skorla tamamlanırken, bu kez gözler Paris’teki karşılaşmaya çevrildi. PSG, lider Lens’i yakalama mücadelesi verirken Lille ise üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltma arzusunda olacak. İşte PSG Lille maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 22:10

Fransa Ligue 1’in 18. haftasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Lille’i ağırlayacak. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak karşılaşma, ligin üst sıralarını doğrudan ilgilendiren maçlar arasında bulunuyor.

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG LİLLE CANLI İZLE

Paris Saint-Germain ile Lille arasındaki mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. PSG Lille maçı, Digitürk platformu üzerinden uydu yayınıyla izlenebilecek ve spor paketine sahip aboneler için erişime açık olacak. Kanal, genellikle çakışan karşılaşmalar ve Avrupa ligleri maçları için kullanılmakta olup PSG Lille maçı da bu kapsamda yayın akışına dahil edildi.

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG Lille maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için beIN CONNECT seçeneği bulunuyor. Telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlar üzerinden erişim sağlanabilen platformda, uygun paket üyeliği ile beIN Sports 3 yayını canlı olarak izlenebilecek. Digitürk aboneleri, ek bir ücret ödemeden beIN CONNECT üzerinden kanallara ulaşabilecek.

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Lille arasında oynanacak Ligue 1 karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, Digitürk platformunun spor paketleri kapsamında futbolseverlere sunulacak. HD yayın seçeneği de kanalın mevcut yayın akışı içinde yer alacak.

beIN Sports kanalları, Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1 gibi organizasyonların maçlarını farklı kanallar üzerinden dağıtarak yayınlamakta. Bu nedenle PSG Lille karşılaşması, beIN Sports 3 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG - LİLLE MAÇ KADROSU

PSG - Lille maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

PSG 11: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Lille 11: Berke Özer, Perraud, Mandi, Ngoy, Santos, Bentaleb, Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Mbappe, Giroud

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG - LİLLE NEREDE İZLENİR?

PSG Lille maçı, Türkiye’de sadece Digitürk uydu yayını ve beIN CONNECT internet platformu üzerinden izlenebilecek. Digitürk uydu aboneleri, paketlerine dahil olması halinde televizyonlarından doğrudan yayına ulaşabilecek. Kanal numarası, HD ve SD seçenekleriyle platformda yer alacak.

Yurt dışı yayıncıları üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler için farklı ülkelerdeki yayın alternatifleri de bulunuyor. ABD’de Prime Video, Arjantin’de ESPN Argentina, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 2, Danimarka’da TV3 Sport ve Rusya’da Okko Sport PSG Lille maçının yayıncıları arasında yer alıyor.

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

PSG Lille maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

ABD: Prime Video

Arjantin: ESPN Argentina

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Danimarka: TV3 Sport

Rusya: Okko Sport

PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

BEİN SPORTS PSG LİLLE MAÇI CANLI İZLE

beIN Sports 3 yayınına erişim sağlamak isteyen futbolseverler, Digitürk uydu aboneliği ile PSG Lille maçını canlı takip edebilecek. Sporun Yıldızı, Yıldız Dolu veya daha üst paketlere sahip aboneler için kanal erişimi mümkün olacak. Aboneliği bulunmayan izleyicilerin, Digitürk üzerinden yeni abonelik işlemi gerçekleştirmesi gerekecek.

İnternet üzerinden izleme seçeneği sunan beIN CONNECT, PSG Lille maçını farklı cihazlardan takip etme imkanı sağlayacak. beinconnect adresi veya beIN SPORTS TR uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, paket içeriklerine göre beIN Sports 3 yayınını canlı olarak izleyebilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.