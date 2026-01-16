PSG Lille CANLI nereden izlenir? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Fransa Ligue 1’in 18. haftasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında Lille’i ağırlayacak. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak karşılaşma, ligin üst sıralarını doğrudan ilgilendiren maçlar arasında bulunuyor.

PSG LİLLE CANLI İZLE

Paris Saint-Germain ile Lille arasındaki mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. PSG Lille maçı, Digitürk platformu üzerinden uydu yayınıyla izlenebilecek ve spor paketine sahip aboneler için erişime açık olacak. Kanal, genellikle çakışan karşılaşmalar ve Avrupa ligleri maçları için kullanılmakta olup PSG Lille maçı da bu kapsamda yayın akışına dahil edildi.

PSG Lille maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için beIN CONNECT seçeneği bulunuyor. Telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlar üzerinden erişim sağlanabilen platformda, uygun paket üyeliği ile beIN Sports 3 yayını canlı olarak izlenebilecek. Digitürk aboneleri, ek bir ücret ödemeden beIN CONNECT üzerinden kanallara ulaşabilecek.

PSG LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Lille arasında oynanacak Ligue 1 karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, Digitürk platformunun spor paketleri kapsamında futbolseverlere sunulacak. HD yayın seçeneği de kanalın mevcut yayın akışı içinde yer alacak.

beIN Sports kanalları, Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1 gibi organizasyonların maçlarını farklı kanallar üzerinden dağıtarak yayınlamakta. Bu nedenle PSG Lille karşılaşması, beIN Sports 3 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

PSG - LİLLE MAÇ KADROSU

PSG - Lille maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

PSG 11: Chevalier, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha, Mayulu, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Lille 11: Berke Özer, Perraud, Mandi, Ngoy, Santos, Bentaleb, Mukau, Bouaddi, Haraldsson, Mbappe, Giroud

PSG - LİLLE NEREDE İZLENİR?

PSG Lille maçı, Türkiye’de sadece Digitürk uydu yayını ve beIN CONNECT internet platformu üzerinden izlenebilecek. Digitürk uydu aboneleri, paketlerine dahil olması halinde televizyonlarından doğrudan yayına ulaşabilecek. Kanal numarası, HD ve SD seçenekleriyle platformda yer alacak.

Yurt dışı yayıncıları üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler için farklı ülkelerdeki yayın alternatifleri de bulunuyor. ABD’de Prime Video, Arjantin’de ESPN Argentina, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 2, Danimarka’da TV3 Sport ve Rusya’da Okko Sport PSG Lille maçının yayıncıları arasında yer alıyor.

PSG Lille maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

ABD: Prime Video

Arjantin: ESPN Argentina

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Danimarka: TV3 Sport

Rusya: Okko Sport

BEİN SPORTS PSG LİLLE MAÇI CANLI İZLE

beIN Sports 3 yayınına erişim sağlamak isteyen futbolseverler, Digitürk uydu aboneliği ile PSG Lille maçını canlı takip edebilecek. Sporun Yıldızı, Yıldız Dolu veya daha üst paketlere sahip aboneler için kanal erişimi mümkün olacak. Aboneliği bulunmayan izleyicilerin, Digitürk üzerinden yeni abonelik işlemi gerçekleştirmesi gerekecek.

İnternet üzerinden izleme seçeneği sunan beIN CONNECT, PSG Lille maçını farklı cihazlardan takip etme imkanı sağlayacak. beinconnect adresi veya beIN SPORTS TR uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, paket içeriklerine göre beIN Sports 3 yayınını canlı olarak izleyebilecek.