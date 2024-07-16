Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu

16 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:07

Dört yıllık Psikoloji bölümü, 2023 yılında eşit ağırlık dalında en düşük 352 en yüksek 509,332 taban puanlarıyla alım yaptı.

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?

Bireylerin ve toplumun davranışsal biçimine ilgi duyan, Psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adayların, en düşük sıralaması 1.774.912 ve 165,205 taban puanına sahip olması gerekiyor.

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM SEÇİLMELİ?

YKS sınavının EA (eşit ağırlık) dalında puanı yeterli olan adaylar, Psikoloji bölümünü tercih edebilir.

AYT MATEMATİK YAPAMAYAN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ KAZANABİLİR Mİ?

Eşit Ağırlık dalında alım yapan Psikoloji bölümü için adayların hem sözel hem sayısal derslerde başarı göstermesi gerekir.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI

Boğaziçi Üniversitesi

Taban Puanı: 497,76

Başarı Sıralaması: 1.316

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Taban Puanı: 480,82

Başarı Sıralaması: 2.770

Hacettepe Üniversitesi

Taban Puanı: 456,72

Başarı Sıralaması: 6.906

İstanbul Üniversitesi

Taban Puanı: 440,10

Başarı Sıralaması: 12.110

Ankara Üniversitesi

Taban Puanı: 435,55

Başarı Sıralaması: 14.281

Ege Üniversitesi

Taban Puanı: 428,83

Başarı Sıralaması: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi

Taban Puanı: 416,98

Başarı Sıralaması: 31.270

Bursa Uludağ Üniversitesi

Taban Puanı: 408,15

Başarı Sıralaması: 44.013

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Taban Puanı: 404,60

Başarı Sıralaması: 49.721

Anadolu Üniversitesi

Taban Puanı: 403,553

Başarı Sıralaması: 51.481

Akdeniz Üniversitesi

Taban Puanı: 402,50

Başarı Sıralaması: 53.146

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Taban Puanı: 400,98

Başarı Sıralaması: 55.868

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Taban Puanı: 400,63

Başarı Sıralaması: 56.473

Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi

Taban Puanı: 399,13

Başarı Sıralaması: 59.078

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Taban Puanı: 396,58

Başarı Sıralaması: 63.701

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Taban Puanı: 395,62

Başarı Sıralaması: 65.409

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Taban Puanı: 390,97

Başarı Sıralaması: 390,973

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Taban Puanı: 389,18

Başarı Sıralaması: 77.981

Bursa Teknik Üniversitesi

Taban Puanı: 387,02

Başarı Sıralaması: 82.404

Pamukkale Üniversitesi

Taban Puanı: 380,51

Başarı Sıralaması: 96.230

Süleyman Demirel Üniversitesi

Taban Puanı: 374,03

Başarı Sıralaması: 110.990

Atatürk Üniversitesi

Taban Puanı: 371,63

Başarı Sıralaması: 116.671

Dicle Üniversitesi

Taban Puanı: 366,55

Başarı Sıralaması: 129.324

Mardin Artuklu Üniversitesi

Taban Puanı: 352,20

Başarı Sıralaması: 169.528