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Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:07
Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından psikoloji bölümünde okumak isteyen adaylar, üniversitelerin taban puanını araştırmaya başladı.

Dört yıllık Psikoloji bölümü, 2023 yılında eşit ağırlık dalında en düşük 352 en yüksek 509,332 taban puanlarıyla alım yaptı.

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?

Bireylerin ve toplumun davranışsal biçimine ilgi duyan, Psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adayların, en düşük sıralaması 1.774.912 ve 165,205 taban puanına sahip olması gerekiyor.

PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM SEÇİLMELİ?

YKS sınavının EA (eşit ağırlık) dalında puanı yeterli olan adaylar, Psikoloji bölümünü tercih edebilir.

Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu - 1. Resim

AYT MATEMATİK YAPAMAYAN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ KAZANABİLİR Mİ?

Eşit Ağırlık dalında alım yapan Psikoloji bölümü için adayların hem sözel hem sayısal derslerde başarı göstermesi gerekir.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI

Boğaziçi Üniversitesi
Taban Puanı: 497,76
Başarı Sıralaması: 1.316

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Taban Puanı: 480,82
Başarı Sıralaması: 2.770

Hacettepe Üniversitesi
Taban Puanı: 456,72
Başarı Sıralaması: 6.906

İstanbul Üniversitesi
Taban Puanı: 440,10
Başarı Sıralaması: 12.110

Ankara Üniversitesi
Taban Puanı: 435,55
Başarı Sıralaması: 14.281

Ege Üniversitesi
Taban Puanı: 428,83
Başarı Sıralaması: 18.751

Dokuz Eylül Üniversitesi
Taban Puanı: 416,98
Başarı Sıralaması: 31.270

Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu - 2. Resim

Bursa Uludağ Üniversitesi
Taban Puanı: 408,15
Başarı Sıralaması: 44.013

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Taban Puanı: 404,60
Başarı Sıralaması: 49.721

Anadolu Üniversitesi
Taban Puanı: 403,553
Başarı Sıralaması: 51.481

Akdeniz Üniversitesi
Taban Puanı: 402,50
Başarı Sıralaması: 53.146

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Taban Puanı: 400,98
Başarı Sıralaması: 55.868

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Taban Puanı: 400,63
Başarı Sıralaması: 56.473

Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi
Taban Puanı: 399,13
Başarı Sıralaması: 59.078

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban Puanı: 396,58
Başarı Sıralaması: 63.701

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Taban Puanı: 395,62
Başarı Sıralaması: 65.409

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Taban Puanı: 390,97
Başarı Sıralaması: 390,973
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Taban Puanı: 389,18
Başarı Sıralaması: 77.981

Bursa Teknik Üniversitesi
Taban Puanı: 387,02
Başarı Sıralaması: 82.404

Pamukkale Üniversitesi
Taban Puanı: 380,51
Başarı Sıralaması: 96.230

Süleyman Demirel Üniversitesi
Taban Puanı: 374,03
Başarı Sıralaması: 110.990

Atatürk Üniversitesi
Taban Puanı: 371,63
Başarı Sıralaması: 116.671

Dicle Üniversitesi
Taban Puanı: 366,55
Başarı Sıralaması: 129.324

Mardin Artuklu Üniversitesi
Taban Puanı: 352,20
Başarı Sıralaması: 169.528

Kaynak: TGRT Haber
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