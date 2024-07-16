Psikoloji Bölümü taban puanları 2024 YÖK Atlas’a göre devlette en az 352 oldu
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından psikoloji bölümünde okumak isteyen adaylar, üniversitelerin taban puanını araştırmaya başladı.
Dört yıllık Psikoloji bölümü, 2023 yılında eşit ağırlık dalında en düşük 352 en yüksek 509,332 taban puanlarıyla alım yaptı.
PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN SIRALAMA KAÇ OLMALI?
Bireylerin ve toplumun davranışsal biçimine ilgi duyan, Psikoloji bölümünü tercih etmek isteyen adayların, en düşük sıralaması 1.774.912 ve 165,205 taban puanına sahip olması gerekiyor.
PSİKOLOJİ OKUMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM SEÇİLMELİ?
YKS sınavının EA (eşit ağırlık) dalında puanı yeterli olan adaylar, Psikoloji bölümünü tercih edebilir.
AYT MATEMATİK YAPAMAYAN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ KAZANABİLİR Mİ?
Eşit Ağırlık dalında alım yapan Psikoloji bölümü için adayların hem sözel hem sayısal derslerde başarı göstermesi gerekir.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUAN SIRALAMASI
Boğaziçi Üniversitesi
Taban Puanı: 497,76
Başarı Sıralaması: 1.316
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Taban Puanı: 480,82
Başarı Sıralaması: 2.770
Hacettepe Üniversitesi
Taban Puanı: 456,72
Başarı Sıralaması: 6.906
İstanbul Üniversitesi
Taban Puanı: 440,10
Başarı Sıralaması: 12.110
Ankara Üniversitesi
Taban Puanı: 435,55
Başarı Sıralaması: 14.281
Ege Üniversitesi
Taban Puanı: 428,83
Başarı Sıralaması: 18.751
Dokuz Eylül Üniversitesi
Taban Puanı: 416,98
Başarı Sıralaması: 31.270
Bursa Uludağ Üniversitesi
Taban Puanı: 408,15
Başarı Sıralaması: 44.013
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Taban Puanı: 404,60
Başarı Sıralaması: 49.721
Anadolu Üniversitesi
Taban Puanı: 403,553
Başarı Sıralaması: 51.481
Akdeniz Üniversitesi
Taban Puanı: 402,50
Başarı Sıralaması: 53.146
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Taban Puanı: 400,98
Başarı Sıralaması: 55.868
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Taban Puanı: 400,63
Başarı Sıralaması: 56.473
Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi
Taban Puanı: 399,13
Başarı Sıralaması: 59.078
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Taban Puanı: 396,58
Başarı Sıralaması: 63.701
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Taban Puanı: 395,62
Başarı Sıralaması: 65.409
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Taban Puanı: 390,97
Başarı Sıralaması: 390,973
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Taban Puanı: 389,18
Başarı Sıralaması: 77.981
Bursa Teknik Üniversitesi
Taban Puanı: 387,02
Başarı Sıralaması: 82.404
Pamukkale Üniversitesi
Taban Puanı: 380,51
Başarı Sıralaması: 96.230
Süleyman Demirel Üniversitesi
Taban Puanı: 374,03
Başarı Sıralaması: 110.990
Atatürk Üniversitesi
Taban Puanı: 371,63
Başarı Sıralaması: 116.671
Dicle Üniversitesi
Taban Puanı: 366,55
Başarı Sıralaması: 129.324
Mardin Artuklu Üniversitesi
Taban Puanı: 352,20
Başarı Sıralaması: 169.528