Psödomaki Marmara ve Karadeniz kıyılarında görülür

14 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:51

1.5 milyon aday bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi.

Saat 10.15'te başlayan genel yetenek-genel kültür oturumunda adaylara 120 soru soruldu.

Sorular arasında yer alan psödomaki bitkisinin nerede görüldüğü ise sınavın ardından adaylar tarafından merak edildi.

PSÖDOMAKİ NEREDE GÖRÜLÜR?

Psödomaki diğer adıyla "Yalancı Maki" ülkemizde Karadeniz ve Marmara kıyılarında görülür.

Psödomaki içerisindeki maki öğelerine funda, kocayemiş, sandal, kermez meşesi, delice, akçakesme, laden, kızılcık, erguvan, fındık ve katran ardıcı örnek verilebilir.