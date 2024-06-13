PTT bayramda kapalı olurken 20-21 Haziran tarihlerinde ise hizmet vermeye devam edecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
13 Haziran 2024 16:07 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:33
Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre bayram tatiline 2 gün daha eklenerek idari izin 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından PTT'nin bayramda çalışıp çalışmadığı merak edildi.
Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 15-23 haziran tarihlerinde tatil yapacak.
Bu kararın ardından PTT'nin bayram tatili boyunca hangi günler açık olacağı merak edildi.
PTT BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
PTT kargo ve şubeleri bayram boyunca yani 17-18-19 Haziran tarihlerinde resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak.
20-21 HAZİRAN'DA PTT ÇALIŞIYOR MU?
PTT tarafından açıklanan bilgilere göre bayramdan sonra 20-21 Haziran tarihlerinde PTT Kargo ve şubeleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.
Kaynak: TGRT HABER