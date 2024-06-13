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PTT bayramda kapalı olurken 20-21 Haziran tarihlerinde ise hizmet vermeye devam edecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
13 Haziran 2024 16:07 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:33
PTT bayramda kapalı olurken 20-21 Haziran tarihlerinde ise hizmet vermeye devam edecek

Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre bayram tatiline 2 gün daha eklenerek idari izin 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından PTT'nin bayramda çalışıp çalışmadığı merak edildi.

Kurban Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 15-23 haziran tarihlerinde tatil yapacak.

Bu kararın ardından PTT'nin bayram tatili boyunca hangi günler açık olacağı merak edildi.

PTT bayramda kapalı olurken 20-21 Haziran tarihlerinde ise hizmet vermeye devam edecek - 1. Resim

PTT BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT kargo ve şubeleri bayram boyunca yani 17-18-19 Haziran tarihlerinde resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak.

20-21 HAZİRAN'DA PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT tarafından açıklanan bilgilere göre bayramdan sonra 20-21 Haziran tarihlerinde PTT Kargo ve şubeleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: TGRT HABER
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