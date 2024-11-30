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PTT kargo hafta sonu açık mı? 30 Kasım Cumartesi günü çalışma saatleri 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:38
PTT kargo hafta sonu açık mı? 30 Kasım Cumartesi günü çalışma saatleri 2024

Hafta içi her gün dağıtım yapan PTT kargo aracılığıyla paket bekleyenler bugünün çalışma saatlerini araştırdı. 30 Kasım günü kargo bekleyenler cumartesi ve pazar günü dağıtım olup olmadığını merak ediyor.

Hafta sonuPTTkargo​ aracılığıyla paket bekleyen binlerce kişi olurken cumartesi​ ve pazar​ günü dağıtım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Kargonun çalışma saatleri ise duyuruldu.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT kargo, hafta içi 08.30 ile 17.00 aralığında hizmet veriyor. Öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 olurken bazı bölgelerde hafta içi mesai bitişi 17.30 olabiliyor.

Kargo, hafta sonu dağıtım yapmıyor.

PTT kargo hafta sonu açık mı? 30 Kasım Cumartesi günü çalışma saatleri 2024 - 1. Resim

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? 

Merkez şube dışında hafta sonu hizmet verilmiyor.  Pazar günü tüm PTT şubeleri kapalı olurken hafta sonu kargo dağıtım işlemleri gerçekleşmiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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