PTT kargo hafta sonu açık mı? 30 Kasım Cumartesi günü çalışma saatleri 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:38

Hafta içi her gün dağıtım yapan PTT kargo aracılığıyla paket bekleyenler bugünün çalışma saatlerini araştırdı. 30 Kasım günü kargo bekleyenler cumartesi ve pazar günü dağıtım olup olmadığını merak ediyor.