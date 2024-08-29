PTT kargo ve şubeleri 30 Ağustos'ta kapalı olacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:11
30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı'na sayılı günler kala PTT kargo ve şubelerinin 30 Ağustos'ta açık mı yoksa kapalı mı olacağı ise gündem oldu.
Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, noterler, borsa ve kargolar kapalı oluyor.
Vatandaşlar tarafından bu yıl cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT kargo ve şubelerinin kapalı mı yoksa açık mı olacağı ise merak ediliyor.
PTT KARGO 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
PTT tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kargo ve şubeler kapalı olacak.
1 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise PTT kargo ve şubeleri vatandaşların tekrardan hizmetine açılacak.
Diğer kargo firmalarının da 30 Ağustos tarihinde kapalı olması bekleniyor.
PTT'nin resmi tatiller haricinde çalışma günleri ve saatleri ise şöyle:
- Hafta içi: 09.30-17.30
- Öğle arası: 12.30-13.30
- Cumartesi: 08.30-13.30 (Sadece merkez şubeler açık diğerleri kapalı)
- Pazar: Kapalı
Kaynak: TGRT HABER