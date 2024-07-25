PTT'nin annelere 3700 TL yardım başvurusu hakkında Bakanlık'tan doğrulama gelmedi

25 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:33

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderilerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni bir destek programı başlattığı iddia edildi.

Gönderilerde yer alan bilgilere göre bakanlık PTT aracılığıyla annelere 3700 TL yardım yapacak.

Vatandaşlar tarafından 3700 TL yardım başvurusuna nasıl başvurulacağı merak ediliyor.

PTT ANNELERE 3700 TL YARDIM BAŞVURUSU VAR MI, DOĞRU MU?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım başvurusu yapan annelere 1 sene boyunca 3700 TL destek sağlanacak.

Konuyla ilgili bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardaki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

PTT ANNLERE 3700 TL YARDIM BAŞVURUSU NEDİR, NASIL YAPILIR?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre T.C. vatandaşı olan annelere aylık 3700 TL yardım sağlanacak.

PTT aracılığıyla yapılacak olan yardımlar 12 ay boyunca devam edecek.

Sosyal medyada bulunan paylaşımlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu desteğin sağlanacağı iddia edildi.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK YARDIMI PROJESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek Avrupa Birliği (AB) destekli çalışan annelere yardım projesi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yaşayan 0-24 aylık çocuğu olan ve çalışan 7 bin anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek verilecek.

Projeye kayıtlar temmuz ayında sona erecek ve ödemeler Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bizim en önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 aydır.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yaptı. Ödemeler anneye yapılacak bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak.

Bütçesi 15.3 milyon Euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7000 kadının (3.500 anne ve 3.500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek.

Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Euro destek verilmesi planlandı. Ön kayıtlar 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibarıyla toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu.

Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır."