PTT’ye personel alımı başvuruları için tarih bekleniyor

01 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 13:14

PTT’ye personel alımı olup olmayacağı birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan personel alımları genellikle yılda bir veya iki yılda bir yapılıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kurum tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor.

PTT​ PERSONEL ALIMI​ YAPACAK MI 2024?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün personel alımı olup olmayacağına dair araştırmalar devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ile ilgili kurum tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT 10 BİN İŞÇİ İSTİHDAM​ EDECEK Mİ?

PTT internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla 10 bin personel alımına dair herhangi bir duyuru yapmadı.

PTT İŞE ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Gerekli şartları taşıyan kişiler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak belirli kriterlere göre değerlendirildikten sonra işe alınmakta.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesinde personel alımıyla ilgili duyuru yapılmasının ardından seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunarak başvuru sürecini tamamlamalıdır.

Kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacak adayların sınav için belirlenen parayı Ziraat Bankası ve PTT web sitesi üzerinden yatırması gerekiyor.