PTT’ye personel alımı hakkında resmi duyuru bekleniyor

23 Ekim 2024 07:53 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 07:57

PTT’ye personel alımı olup olmayacağı birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan personel alımları genellikle yılda bir veya iki yılda bir yapılıyor.

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, kurum tarafından yapılacak olan duyuruyu bekliyor.

PTT​ PERSONEL ALIMI​ YAPACAK MI 2024?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün personel alımı olup olmayacağına dair araştırmalar devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ile ilgili kurum tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT 10 BİN İŞÇİ İSTİHDAM​ EDECEK Mİ?

PTT internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla 10 bin personel alımına dair herhangi bir duyuru yapmadı.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bu yıl işçi istihdamı ve aranan şartlar ile ilgili duyuru yapmayan PTT’nin personel alımı yaparken geçen yıllarda aradığı şartlar şu şekilde idi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

PTT İŞE ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Gerekli şartları taşıyan kişiler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak belirli kriterlere göre değerlendirildikten sonra işe alınmakta.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesinde personel alımıyla ilgili duyuru yapılmasının ardından seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunarak başvuru sürecini tamamlamalıdır.

Kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacak adayların sınav için belirlenen parayı Ziraat Bankası ve PTT web sitesi üzerinden yatırması gerekiyor.