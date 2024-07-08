PUBG Mobile Yıldızlar Ligi Yaz Sezonu Finalleri'nde IDA Esports 3. gün maçlarının ardından 9. sırada yer aldı

08 Temmuz 2024 09:57 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:50

PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nin final maçları devam ediyor.

Dört maç üzerinden oynanan Yaz Ligi final maçlarının sonuncusu bugün oynanacak.

İhlas Holding bünyesinde çok kısa bir süre önce kurulan IDA Espor ise ligde Türkiye liderliğine koşuyor.

Şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye devam eden IDA Espor'un taraftarları takımın kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor.

IDA ESPOR PUBG MOBİLE YILDIZLAR LİGİ YAZ SEZONU FİNALLERİNDE KAÇINCI SIRADA?

Finaller boyunca 2 maç kazanan IDA Espor, 5 bonus, 40 sıralama ve 54 skor ile toplamda 99 puan elde etti.

Başarılı isimlerden oluşan takım lig tablosunda 9. sırada yer alıyor.

PUBG Mobile Yıldızlar Ligi Yaz Sezonu puan tablosunun tamamı ise şöyle:

Zeus Esports - 143 Regnum Carya BRA - 142 IW NRX - 141 Fıre Flux Esports - 139 Beşiktaş Black - 130 Paradise Fire - 128 S2G Esports - 121 Papara Supermassive - 121 IDA Esports - 99 GMT Kavkaz Esports - 95 Howl Esports - 87 Getso Esports - 83 Fut Kaos Esports - 78 Digital Athletics - 69 VTN Ozarox Esports - 60 Barsay Esports - 51

PUBG MOBİLE YILDIZLAR LİGİ YAZ SEZONU FİNALLERİ DÖRDÜNCÜ MAÇ SAAT KAÇTA?

16 takımın yer aldığı turnuvanın final etabının son maçı bugün saat 19.45'te oynanacak ve Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan takımlar belli olacak.