PUBG Mobile Yıldızlar Ligi Yaz Sezonu Finalleri'nde IDA Esports 3. gün maçlarının ardından 9. sırada yer aldı
İhlas Holding bünyesinde kurulan "IDA Espor Takımı" PUBG Mobile Yıldızlar Ligi Yaz Sezonu 3. gün maçlarını tamamladı. 2 maç kazanan IDA Espor 99 puanla 9. sırada yer alıyor.
PUBG Mobile Yıldızlar Ligi'nin final maçları devam ediyor.
Dört maç üzerinden oynanan Yaz Ligi final maçlarının sonuncusu bugün oynanacak.
İhlas Holding bünyesinde çok kısa bir süre önce kurulan IDA Espor ise ligde Türkiye liderliğine koşuyor.
Şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürümeye devam eden IDA Espor'un taraftarları takımın kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyor.
IDA ESPOR PUBG MOBİLE YILDIZLAR LİGİ YAZ SEZONU FİNALLERİNDE KAÇINCI SIRADA?
Finaller boyunca 2 maç kazanan IDA Espor, 5 bonus, 40 sıralama ve 54 skor ile toplamda 99 puan elde etti.
Başarılı isimlerden oluşan takım lig tablosunda 9. sırada yer alıyor.
PUBG Mobile Yıldızlar Ligi Yaz Sezonu puan tablosunun tamamı ise şöyle:
- Zeus Esports - 143
- Regnum Carya BRA - 142
- IW NRX - 141
- Fıre Flux Esports - 139
- Beşiktaş Black - 130
- Paradise Fire - 128
- S2G Esports - 121
- Papara Supermassive - 121
- IDA Esports - 99
- GMT Kavkaz Esports - 95
- Howl Esports - 87
- Getso Esports - 83
- Fut Kaos Esports - 78
- Digital Athletics - 69
- VTN Ozarox Esports - 60
- Barsay Esports - 51
PUBG MOBİLE YILDIZLAR LİGİ YAZ SEZONU FİNALLERİ DÖRDÜNCÜ MAÇ SAAT KAÇTA?
16 takımın yer aldığı turnuvanın final etabının son maçı bugün saat 19.45'te oynanacak ve Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan takımlar belli olacak.