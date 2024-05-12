PUBG'ye Erangel Classic haritası 4 - 28 Mayıs tarihleri arasında gelecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 May 2024 15:40 - Güncelleme : 12 May 2024 15:46
PUBG: Battlegrounds oyuncuları için beklenen an geldi! Erangel Classic haritası, PUBG PC ve konsol platformlarına ekleniyor. Peki Erangel Classic haritası tam olarak ne zaman yayınlanacak, yeni güncelleme ne zaman? Detaylar haberimizde!
Oyunseverlerin favori battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds, nostaljik bir dokunuşla oyuncularına müjdeli bir haber verdi.
Oyunun klasik haritası olan Erangel Classic, önümüzdeki haftalarda PC ve konsol platformlarında yerini alacak.
Oyunun 29.2 güncellemesiyle birlikte, Erangel Classic haritası tekrar oyunseverlerle buluşacağı duyuruldu.
PUBG geliştirici ekibi Krafton, Erangel Classic haritasının oyuna 14 - 28 Mayıs tarihleri arasında PC platformunda olacağını açıkladı.
Harita, konsola ise 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında eklenecek.
Oyuncular, bu efsanevi haritada nostaljik anlara geri dönüş yaparken, aynı zamanda harita yenilenmiş de olacak.
Kaynak: TGRT Haber