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QNB Finansbank mobil uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:24
QNB Finansbank mobil uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanıyor

Bugün erken saatlerde Qnq mobil uygulamasına giren kullanıcılar bağlantı ve erişim sorunu ile karşılaştı. Son dakika teknik problem yaşanırken ekipten açıklama bekleniyor.

Finansbank mobil uygulamasına bugün giriş yapanlar hata​ ile karşılaştı.

Erken saatlerde başlayan arıza​ sonrası kullanıcılar uygulamanın normale dönmesini bekliyor.

FİNANSBANK QNB ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün Qnb mobil uygulamasında bazı sorunlar yaşandı. Teknik problem meydana gelirken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatanın kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Downdetector'de yer alan raporlama ise şöyle:

QNB Finansbank mobil uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanıyor - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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