Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

Racing Stander - Barcelona maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. İspanya Kral Kupası son 16 turu maçları kapsamında bugün Racing Stander ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan kritik karşılaşmada galibiyet alan takım çeyrek finale adını yazdıracak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Racing Stander - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki Barcelona maçı canlı izle nereden, saat kaçta?

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11
maçı canlı nereden izlenir futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 'nda çeyrek finalistlerin tamamı bugün belli oluyor. İspanya Kral Kupası'nın son 16 turu kapsamında bugün Barcelona, RAcing Stander ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Katalon devi galibiyet alırsa adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek finalde ise Barcelona Athletic Club veya Real Sociedad ile eşleşecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Racing Stander - Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Racing Stander - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevaplarını araştırıyor.

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

RACİNG STANDER - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Santander şehrinde bulunan El Sardinero Stadyumu'nda oynanacak olan Racing Stander - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki takım tarihi boyunca toplam 100 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 62'sinde Barcelona, 17'sinde ise Racing Stander galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 21 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Barcelona bu karşılaşmalarda 240 kere fileleri havalandırırken, Racing Stander ise 103 gol attı.

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

RACİNG STANDER - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanan Racing Stander - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. İspanya Federasyonu tarafından aktarılan bilgilere göre karşılaşmada hakem Jose Maria Sanchez Santos düdük çalacak.

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

RACİNG STANDER - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Racing Stander'da karşılaşma öncesinde Juan Carlos Arana, Asier Villalibre ve Clement Michelin'in durumu belirsizliğini koruyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada oynayıp oynamayacağına maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Barcelona tarafında ise Andreas Christensen ve Pablo Gavi'nin sakatlığı bulunuyor. Frenkie de Jong ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede yer almayacak.

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

Racing Stander - Barcelona maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Racing Stander: Ezkieta; Mantilla, Ramon, Gonzalez, Garcia; Gueye, Puerta; Sangalli, Canales, Camara; Martin

Barcelona: Ter Stegen; Garcia, Araujo, Martin, Balde; Casado, Pedri; Bardghji, Olmo, Rashford; Ferran

Racing Stander Barcelona maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda? Racing Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

RACİNG STANDER - BARCELONA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİYOR MU?

Racing Stander - Barcelona maçı canlı ve şifresiz olarak izlenemiyor. Canlı bir şekilde karşılaşmayı izlemek isteyen futbolsevelrerin S Sport Plus aboneliği bulunması gerekiyor. S Sport Plus aboneliği alarak Racing Stander - Barcelona maçını taraftarlar canlı olarak takip edebiliyorlar.

