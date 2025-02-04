Rafa Silva Beşiktaş Kırklarelispor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu dikkat çekti

04 Şubat 2025 12:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:12

ZTK'da heyecan devam ederken BJK ile Kırklarelispor mücadele edecek. Beşiktaş'ın sevilen oyuncularından biri olan Rafa Silva'nın bu akşam Kırklarelispor maçında oynayıp oynamayacağı gündeme yerleşti.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kırklarelispor karşılaşacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Rafa Silva'nın bu akşam oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Karşılaşmada ilk 11 kadrosu bekleniyor.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan sakatlık açıklaması şöyle olmuştu:

"Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı."

Buna göre Silva'nın oynayıp oynamayacağı maç saatine kısa süre kala belli olacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR EKSİK, CEZALI VE SAKATLAR

ZTK'da bugün oynanacak olan maça az bir süre kaldı. Siyah beyazlı ekipte Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor. Zaynutdinov'un da sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giymemesi bekleniyor.

Cher Ndour ve Al Musrati ise takımdan ayrılma gündeminden dolayı maç kadrosunda yer almadı.

BJK ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ZTK D grubu müsabakasının hakemi Ozan Ergün olurken yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Şenol Bektaş yapacak. Müsabaka bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak.