Rafadan Tayfa karakterlerinden Hayrimatör'ün salıncağı İstanbul Çobançeşme'de bulunuyor

08 Ağustos 2024 12:31 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:31

Türkiye'nin en popüler çizgi filmlerinden biri olan TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Rafadan Tayfa'nın karakterlerinden oluşan park gündem oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda yer alan "Hayri" karakterinin heykelinden yapılmış salıncağın nerede olduğu çocuklar ve ebeveynleri tarafından merak ediliyor.

HAYRİMATÖR NEREDE?

Hayri karakterinin salıncağı Hayrimatör, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı olan Çobançeşme Çocuk Köyü'nde bulunuyor.

Çobançeşme Çocuk Köyü'nde Rafadan Tayfa çizgi filminin diğer karakterlerinin oyuncakları da yer alıyor.

ÇOBANÇEŞME ÇOCUK KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Çobançeşme'nin Güzeltepe mahallesinde yer alan parka gitmek için toplu taşıma kullanacak vatandaşların metro ve otobüs aktarması yapmaları gerekiyor.

Metrodan Nurtepe durağında indikten sonra İETT otobüsleri ile parka ulaşım sağlanıyor.

ÇOBANÇEŞME ÇOCUK KÖYÜ ÜCRETLİ Mİ?

Çobançeşme Çocuk Köyü'ne girişler ücretsiz olurken, bazı etkinlikler ve alanlar için bilet alınması gerekiyor.

Tren ve atlı karıncaya binmek için ücret ödenmesi gerekiyor.

ÇOBANÇEŞME ÇOCUK KÖYÜ ZİYARET SAATLERİ

Çoban Çeşme Çocuk köyü sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında vatandaşların ziyaretine açık oluyor.

ÇOBANÇEŞME ÇOCUK KÖYÜ OTOPARK ALANI VAR MI?

Çizgi film karakterlerinden oluşan parkın bir otopark alanı bulunmuyor.