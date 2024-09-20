Ramazan ayı 1 Mart 2025'de başlayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

20 Eylül 2024 12:50 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:52

2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.