Ramazan ayı 1 Mart 2025'de başlayacak
2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Yeni yılın ilk günü üç ayların başlangıcı olacak.1 Ocak 2025 Recep ayı olarak kabul edilirken peşini Şaban ve Ramazan ayları takip edecek. 11 ayın sultanı kabul edilen ve Müslüman aleminin oruç ibadetini yerine getireceği Ramazan ayı 1 Mart 2025 tarihinde idrak edecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2025?
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre önümüzdeki yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 tarihinde başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?
Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman, Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlüdür.