SON DAKİKA!
Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

BİM, A101 Ramazan kolisi 2026 fiyatları ve içeriği bu yıl da merak edilirken, aynı zamanda ŞOK ve Migros Ramazan kolisi 2026 içindekiler ve fiyatları da netlik kazandı. BİM Ramazan kolisi 2026 fiyatları ve A101 Ramazan kolisi 2026 fiyatları bu yıl geçtiğimiz yıl gibi hediye kartı ile belirlenecek. 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Ramazan ayına sayılı günler kala zincir marketlerde Ramazan kolisi uygulamaları netleşmeye başladı. İndirim marketleri BİM ve A101, bu yıl klasik hazır Ramazan kolisi satışını sınırlı tutarak müşterilere alışveriş çeki ve hediye kartı alternatifleri sundu. ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi zincirlerde ise hazır Ramazan kolileri raflardaki yerini aldı. İşte BİM, A101, ŞOK ve Migros Ramazan kolisi 2026 fiyatları…

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 20:14

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketlerin Ramazan kolisi uygulamaları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla zincir marketler, farklı satış modelleri ve paket seçenekleriyle Ramazan hazırlıklarını şekillendirdi. 2026 BİM, A101, Migros ve ŞOK Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği belli oldu.

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2026

2026 Ramazan dönemi için zincir marketlerde sunulan hazır erzak paketlerinin fiyatları genel olarak 400 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Bazı geniş kapsamlı ve ürün sayısı fazla olan paketlerde fiyatlar 1.000 TL seviyesinin üzerine çıkabiliyor. Paketlerin içeriği ağırlıklı olarak un, yağ, makarna, bakliyat, şeker, çay ve salça gibi temel gıda ürünlerinden oluşuyor.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

Hazır koliler, özellikle tek seferde alışveriş yapmak isteyenler için standart içerikler sunarken, bazı marketler bu yıl hazır paket yerine alışveriş çeki uygulamasını tercih etti. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, belirlenen bakiye ile kendi ihtiyaçlarına göre ürün seçimi yapabiliyor ve koli içeriğini kişisel tercihlerine göre oluşturabiliyor.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2026

BİM, 2026 Ramazan döneminde klasik hazır Ramazan kolisi satışını sınırlı tutarak hediye kartı uygulamasını ön plana aldı. BİM Hediye Kartı, tüm BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. mağazalarında geçerli olup, yüklenebilir bakiyeli bir alışveriş kartı olarak kullanılıyor. Kartlara en az 500 TL olmak üzere istenilen tutarda bakiye yüklenebiliyor.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

Hediye kartları bireysel kullanımın yanı sıra Ramazan yardımı, bayram yardımı, sosyal destek ve çeşitli kurumsal uygulamalarda da tercih edilebiliyor. Kartlar, bakiyesi bitene kadar birden fazla alışverişte kullanılabiliyor, nakde çevrilemiyor ve teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerli oluyor. Ödemeler kart tesliminden önce yapılıyor ve kartlar sipariş sonrası en geç bir hafta içinde teslim ediliyor.

A101 RAMAZAN KOLİSİ 2026 FİYATLARI

A101 de 2026 Ramazan ayında hazır Ramazan kolisi yerine hediye çeki uygulamasını sürdürüyor. A101 Hediye Çeki, tüm A101 mağazalarında geçerli olup, kullanıcıya geniş ürün yelpazesi arasından seçim yapma imkanı sunuyor. Çek bakiyesi tek seferde ya da parça parça harcanabiliyor.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

A101 Hediye Çeki, fiziksel kart olarak ya da SMS ile gönderilen sanal kod şeklinde kullanılabiliyor. En az 100 TL yüklenebilen hediye çekleri, satın alma tarihinden itibaren takip eden yılın sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Hediye çekleri tütün ürünlerinde kullanılmıyor ve Ramazan döneminde yardım amaçlı alımlarda da tercih ediliyor.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2026

Migros, 2026 Ramazan ayı için iki farklı hazır paket seçeneğini tüketicilere sunuyor. “Ramazan Bereket Paketi” ve “Ramazan Lezzet Paketi” adıyla satışa çıkan koliler, farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış durumda. Bereket Paketi 499,95 TL fiyatla satışa sunulurken, Lezzet Paketi’nin fiyatı 799,95 TL olarak belirlendi.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

Ramazan Bereket Paketi 12 çeşit üründen oluşuyor ve temel mutfak ihtiyaçlarına odaklanıyor. Ramazan Lezzet Paketi ise daha fazla ürün çeşitliliği içeriyor; bakliyat, makarna, irmik, hazır gıda ve tatlı ürünleriyle daha geniş bir içerik sunuyor. Her iki pakette de un, yağ, bakliyat, çay ve şeker gibi Ramazan sofralarında sık kullanılan ürünler yer alıyor.

Migros Ramazan Bereket Paketi içeriği şöyledir:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Salina İyotlu Tuz 750 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Ofçay Binbirdem 500 G

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ 2026 İÇİNDEKİLER

ŞOK Marketler, 2026 Ramazan dönemi için hazır Ramazan Erzak Paketi’ni 550 TL fiyatla satışa çıkardı. Paket içerisinde 13 farklı temel gıda ürünü bulunuyor. Kolide yağ, un, pirinç, bulgur, mercimek, makarna, çorba, puding ve şeker gibi ürünler yer alıyor.

ŞOK Ramazan Erzak Paketi’nde ayrıca çay, domates salçası, tuz ve salamura siyah zeytin de bulunuyor. Paket içeriği, Ramazan ayı boyunca mutfakta sık kullanılan temel ürünlerden oluşacak şekilde hazırlandı ve tek paket halinde satışa sunuldu.

Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?

ŞOK Ramazan Erzak Paketi içindekiler şöyledir:

Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr

Deren Filiz Çay 500 Gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt

Piyale Un 1000 Gr

Piyale Kakaolu Puding 150 Gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr

Piyale Burgu Makarna 500 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr

Altınküp Küp Şeker 1Kg

Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr

#Ekonomi
#Yaşam
#Aktüel
