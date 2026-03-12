Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

Kategoriler
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca kişi ibadetlerini ve günlük programlarını imsakiye takvimine göre planlamayı sürdürüyor. Oruç ibadetinin yanı sıra sahur ve iftar hazırlıkları da günlük yaşamın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başladı ve toplamda 29 gün sürecek şekilde takvimde yer almıştı. Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte vatandaşlar içinde bulunulan günün kaçıncı gün olduğunu ve ayın tamamlanmasına ne kadar süre kaldığını öğrenmek için imsakiye takvimini takip etmeyi sürdürüyor.
Gün gün Ramazan ayının kalan günleri ise şu şekilde sıralanıyor:
13 Mart: Ramazanın 23. Günü
14 Mart: Ramazanın 24. Günü
15 Mart: Ramazanın 25. Günü
16 Mart: Ramazanın 26. Günü
17 Mart: Ramazanın 27. Günü
18 Mart: Ramazanın 28. Günü
19 Mart: Ramazanın 29. Günü
13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına 6 gün kalmış olacak.
2026 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Ramazanın 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul edilen bu gece, İslam dünyasında ibadetlerle geçirilecek en önemli geceler arasında yer alıyor.
Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam geleneğinde “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” şeklinde anılıyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte bu gecede yapılacak ibadetler için hazırlık yapan birçok kişi, takvimlerde belirtilen tarih doğrultusunda Kadir Gecesi’ni beklemeye başladı.