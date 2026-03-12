Menü Kapat
10°
Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ramazan ayı takvimi ile birlikte belli oldu. 19 Şubat’ta başlayan mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşılırken, İslam dünyasında en çok merak edilen konulardan biri de Kadir Gecesi’nin hangi tarihte idrak edileceği oldu. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı gece olarak kabul edilen ve “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” şeklinde anılan Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, Ramazan ayının kaçıncı gününde olduğumuz ve bayrama ne kadar süre kaldığı da araştırılmaya devam ediyor. Ramazanın 27. gecesi ne zaman? İşte Ramazanın 27. gecesi ve kalan ve günler…

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 22:05

ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca kişi ibadetlerini ve günlük programlarını imsakiye takvimine göre planlamayı sürdürüyor. ibadetinin yanı sıra sahur ve iftar hazırlıkları da günlük yaşamın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başladı ve toplamda 29 gün sürecek şekilde takvimde yer almıştı. Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte vatandaşlar içinde bulunulan günün kaçıncı gün olduğunu ve ayın tamamlanmasına ne kadar süre kaldığını öğrenmek için imsakiye takvimini takip etmeyi sürdürüyor.

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

Gün gün Ramazan ayının kalan günleri ise şu şekilde sıralanıyor:

13 Mart: Ramazanın 23. Günü

14 Mart: Ramazanın 24. Günü

15 Mart: Ramazanın 25. Günü

16 Mart: Ramazanın 26. Günü

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına 6 gün kalmış olacak.

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

RAMAZANIN 27. GECESİ HANGİ GÜN?

2026 yılı dini günler takvimine göre 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek. Ramazanın 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gece olarak kabul edilen bu gece, İslam dünyasında ibadetlerle geçirilecek en önemli geceler arasında yer alıyor.

Ramazanın 27. gecesi hangi gün, ne zaman? Kadir Gecesi 27. gece idrak edilecek

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, İslam geleneğinde “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” şeklinde anılıyor. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte bu gecede yapılacak ibadetler için hazırlık yapan birçok kişi, takvimlerde belirtilen tarih doğrultusunda Kadir Gecesi’ni beklemeye başladı.

