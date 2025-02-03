Ramazanın ilk günüyle birlikte ilk oruç ne zaman tutulacak merak ediliyor

03 Şubat 2025 19:58 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:19

Recep ayının ardından Şaban ayının girmesiyle birlikte Ramazan’a sayılı günler kaldı. Oruç tutacak vatandaşlar şimdiden orucun ilk gününü araştırmaya koyuldu. İlk sahur ve orucun ilk gününün tarihi merak konusu oldu.

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Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını şimdiden yaşamaya ve tarihleri araştırmaya koyuldu.

2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Bu kapsamda 28 Şubat'ı Cuma akşamını 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

Yani 1 Mart'ta vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutmuş olacaklar.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Öte yandan bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.