RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis'i elerse Konferans Ligi play-off turunda St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

05 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:29

5 Ağustos günü Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri gerçekleşirken Başakşehir'in kiminle eşleşeceği de netleşti.

BAŞAKŞEHİR RAKİBİ KİM OLDU, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

St Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibi ile Başakşehir mücadele edecek.

ST PATRİCK'S NERENİN TAKIMI?

Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri olan St Patrick's, Dublin'de kurulan bir futbol kulübü olurken 1929 senesinde kurulan League of Ireland Premier Division'nde oynuyor.

İç saha mücadeleleri Richmond Park'ta oynanırken 7 defa League of Ireland'ni, 2 kez de FAI Cup'ı kazandı. Takımın teknik direktörlüğünü Pete Mahon yaparken baş antrenörlüğünü ise John Gill yapıyor.