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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:07

Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? RAMS PARK otopark ücreti 2026 Galatasaray stadı giderken otopark nerede?

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'a özel araçla gitmek isteyen taraftarlar, stadyum içindeki otoparkların kullanım koşullarını ve çevredeki alternatif park alanlarını araştırıyor. Seyrantepe Katlı İSPARK Otoparkı, stadyuma yakın seçenekler arasında yer alırken maç günlerinde yoğunluk nedeniyle erken hareket etmek önem taşıyor. Vadistanbul AVM otoparkı ve metro bağlantılı İSPARK noktaları da değerlendirilebiliyor. Rams Park otopark ücreti ne kadar, Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? Galatasaray stadı giderken otopark nerede?

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Editor
 Simal Güdüm
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Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? RAMS PARK otopark ücreti 2026 Galatasaray stadı giderken otopark nerede?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 16:07

İstanbul Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi 'a araçla ulaşım sağlayacak taraftarlar için otopark seçimi, özellikle maç günlerinde önem kazanıyor. Stadyumun kendi otopark alanları belirli kullanım haklarına tabi tutulurken çevredeki ücretli otoparklar ve toplu taşıma bağlantılı park alanları alternatif oluşturuyor.

RAMS PARK OTOPARKI VAR MI?

RAMS Park'ta stadyum bünyesinde otopark alanları bulunuyor. Ancak bu alanlar her maç biletine sahip taraftarın doğrudan ve ücretsiz biçimde kullanabileceği genel otoparklar olarak hizmet vermiyor. P1, P2, P3 ve P4 gibi alanların kullanım koşulları, otopark hakkı ve maç gününe ilişkin trafik düzenlemeleri doğrultusunda değişebiliyor.

Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? RAMS PARK otopark ücreti 2026 Galatasaray stadı giderken otopark nerede?

Stadyum otoparkında yer kullanmak isteyenlerin kulübün güncel duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Sezonluk otopark hakkı, VIP koltuk veya loca sahipliği gibi koşullara bağlı kullanım hakları bulunabiliyor. Genel satışa açılabilecek yerler ise müsaitlik durumuna göre ayrıca duyurulabiliyor. Bu nedenle yalnızca maç bileti bulunan taraftarların stadyum içinde park yeri bulacağını varsaymaması gerekiyor.

RAMS PARK OTOPARKI ÜCRETİ 2026

RAMS Park otopark ücretleri, kullanım hakkına ve maç günü uygulamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Stadyum bünyesindeki otopark alanları genel maç bileti sahiplerine açık, ücretsiz bir park hizmeti sunmuyor. RAMS Park yakınındaki İSPARK Seyrantepe Katlı Otoparkı'nda ise normal tarifenin yanı sıra maç günlerinde etkinlik tarifesi uygulanabiliyor. Güncel tarifede maç günü için 350 TL ücret belirtilirken, ücretler ve uygulama koşulları değişebildiğinden araç sahiplerinin yola çıkmadan önce İSPARK'ın resmî internet sitesinden güncel bilgileri kontrol etmesi gerekiyor.

Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? RAMS PARK otopark ücreti 2026 Galatasaray stadı giderken otopark nerede?

RAMS PARK ÇEVRESİNDE ARABA NEREYE PARK EDİLİR?

RAMS Park'a özel araçla gidenlerin değerlendirebileceği seçeneklerin başında İSPARK Seyrantepe Katlı Otoparkı geliyor. Stadyumun karşısında bulunan bu otopark 24 saat hizmet veriyor. Bununla birlikte maç günlerinde talebin hızla artması nedeniyle kapasite kısa sürede dolabiliyor. Otoparkın doluluk durumunu ve etkinlik tarifesini önceden kontrol etmek, gereksiz beklemelerin önüne geçmek açısından önem taşıyor.

Rams Park çevresinde araba nereye park edilir? RAMS PARK otopark ücreti 2026 Galatasaray stadı giderken otopark nerede?

Bir diğer seçenek, stadyum çevresindeki ulaşım bağlantılarını kullanarak aracı daha uzaktaki bir otoparka bırakmak. Vadistanbul AVM otoparkı, sürücülerin değerlendirebileceği alternatifler arasında yer alıyor. Ancak AVM otoparkının maç günü kullanım koşulları, ücretleri ve çalışma düzeni ayrıca kontrol edilmeli. Seyrantepe çevresindeki uygun park alanları da değerlendirilebilir fakat trafik işaretlerine, park yasaklarına ve görevli yönlendirmelerine uyulması gerekiyor.

İSPARK SEYRANTEPE KATLI OTOPARKI ÜCRETİ

İSPARK Seyrantepe Katlı Otoparkı, RAMS Park'a yakın konumu ve 24 saat açık olması nedeniyle maç izlemeye gelen sürücüler için öne çıkıyor. İSPARK'ın yayımladığı etkinlik tarifesinde otomobiller için 0-1 saatlik park ücreti 110 TL, 1-2 saatlik park ücreti 140 TL, 2-4 saatlik park ücreti 170 TL ve 4-8 saatlik park ücreti 220 TL olarak listeleniyor. 8-12 saatlik kullanım 260 TL, tam gün kullanım ise 370 TL olarak belirtiliyor. 

Maç günü için ayrıca 350 TL etkinlik tarifesi gösteriliyor. Bu nedenle taraftarların yalnızca normal saatlik ücretlere bakarak bütçe hesabı yapmaması gerekiyor. Etkinlik tarifesinin uygulanıp uygulanmadığı ve güncel ücret, otoparka giriş öncesinde kontrol edilmeli. Kampanya ve indirim koşulları da maç günlerinde farklılaşabiliyor. Örneğin İSPARK'ın bazı kampanyalarında Seyrantepe Katlı Otoparkı için maç günlerine özel istisnalar bulunuyor. 

RAMS PARK'A METROYLA ULAŞIM İÇİN NEREYE PARK EDİLİR?

Stadyum çevresindeki trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyenler, araçlarını metro bağlantılı İSPARK otoparklarına bırakarak yolculuklarına toplu taşımayla devam edebiliyor. Hacıosman Metro Zemin Altı Otoparkı, Darüşşafaka Metro Zemin Altı Otoparkı, Maslak P+D Açık Otoparkı, Yeşilce Zemin Altı Otoparkı ve 4. Levent P+D Açık Otoparkı bu kapsamda değerlendirilebilecek noktalar arasında bulunuyor. 

Aracını bu noktalardan birine bırakan taraftarlar, uygun metro bağlantılarını kullanarak Seyrantepe istasyonuna ulaşabiliyor. Avrupa Yakası'nın daha uzak bölgelerinden gelenler de güzergâhlarına göre metro istasyonlarına entegre park alanlarını tercih edebiliyor. Otoparktan metroya geçiş planlanırken sefer saatleri, aktarma süreleri ve maç bitimindeki yoğunluk hesaba katılmalı. Özellikle karşılaşma bitiminde aynı anda çok sayıda kişinin yola çıkması, stadyum çevresindeki araç trafiğini artırabiliyor.

Planlama aşamasıYapılması gerekenDikkat edilecek nokta
Maçtan önceStadyum otoparkı kullanım hakkını kontrol etMaç bileti tek başına otopark hakkı sağlamayabilir
Yola çıkmadan önceİSPARK ücret ve doluluk bilgilerine bakEtkinlik tarifesi uygulanabilir
Stadyuma yaklaşırkenTrafik yönlendirmelerini takip etP1-P4 girişleri farklı güzergâhlara yönlendirilebilir
Park sonrasıMetro veya yürüyüş güzergâhını belirleMaç öncesi ve sonrası yoğunluğu hesaba kat
Maç çıkışındaOtoparktan ayrılmak için ek süre ayırYoğunluk nedeniyle bekleme yaşanabilir

RAMS PARK OTOPARKI ÜCRETİ

RAMS Park bünyesindeki otopark alanları genel maç bileti sahiplerine sunulan ücretsiz bir hizmet olarak değerlendirilmemeli. Kullanım, sezonluk otopark hakkı ve kulübün ilgili maç için açıkladığı koşullara bağlı olabiliyor. Seyrantepe Katlı İSPARK Otoparkı gibi alternatifler ise ücretli olarak kullanılabiliyor.

RAMS PARK'A EN YAKIN OTOPARK HANGİSİ?

Stadyuma yakın seçeneklerden biri İSPARK Seyrantepe Katlı Otoparkı olarak öne çıkıyor. Ancak maç günlerinde yoğunluk nedeniyle yer bulmak zorlaşabileceği için alternatif otoparkları da önceden belirlemek gerekiyor.

RAMS PARK MAÇINA GİDERKEN ARABA YERİNE METRO KULLANILABİLİR Mİ?

Evet. Araç, metro bağlantılı İSPARK otoparklarına bırakılarak yolculuğun kalan bölümü toplu taşımayla tamamlanabiliyor. Hacıosman, Darüşşafaka, Maslak ve 4. Levent çevresindeki uygun otoparklar güzergâha göre değerlendirilebilir. Güncel metro seferlerini ve otopark koşullarını yolculuk öncesinde kontrol etmek gerekiyor.

ETİKETLER
#rams park
#Ali Sami Yen Spor Kompleksi
#İspark Seyrantepe Katlı Otoparkı
#Vadistanbul Avm
#Hacıosman Metro Zemin Altı Otoparkı
#Aktüel
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