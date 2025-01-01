Rapçi Ceza Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı! Kazandığı parayı bakın nereye bağışladı

01 Ocak 2025 18:47 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:50

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında yılbaşı özel konseptine katılan rapçi Ceza, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. 1 milyonluk sorunun konusu hız cezası olurken Ceza kazandığı parayı da bağışlayacağını açıkladı.

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Popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Geceye katılan isimlerden biri de Türk rap müziğinin eski ve önde gelen isimlerinden Ceza oldu.

MİLYONER YARIŞMASINA CEZA DAMGA VURDU!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Ceza başarıya imza atarak son soruya kadar ilerledi. Yarışmada 1 milyon TL değerindeki büyük ödül için karşısına çıkan soru, tarihin ilk hız cezasıyla ilgili oldu.

Rapçi Ceza'ya çıkan soru, "Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak'ta 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?" oldu.

PARAYI ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLADI!

Soruya cevap vermeden ünlü rapçi 500 bin TL'yi alıp yarışmadan çekildi. Ceza kazandığı 500 bin TL'yi ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlarken sorunun cevabı ise '13' oldu.