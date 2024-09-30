Rapçi Vahap Canbay, 2009 yılında müzik dünyasına adım attı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Eylül 2024 14:13 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:15

Türk Rap müzik dünyasında adından söz ettiren Canbay birçok şarkısı ile beğeni topladı. Çıkardığı şarkılarla gündemde yer alan Vahap Canbay'ın özel hayatı da hayranları tarafından merak edilirken Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisine de yorumlar geliyor.

Son zamanlarda adını duyduğumuz sahne adı Canbay olan Vahap Canbay şarkıları ve sosyal medya paylaşımları ile yakından takip ediliyor. Canbay & Wolker ikilisi çıkardığı şarkıları ile sosyal medyada da konuşulurken özel hayatına dair paylaşımları da hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. VAHAY CANBAY KİMDİR, NERELİ? 1997 senesinde Bağcılar'da doğan ismin sahne adı Canbay. Baba tarafı Malatyalı olan sanatçı İstanbul Bağcılar Cumhuriyet Okulu’nda ilk ve ortaokul eğitimini tamamladı. Bağcılar Lisesi’ne kayıt olmasının ardından Gökşen Akşam Lisesi’nde eğitim aldı. 2009 senesinde müzik hayatın başlayan isim kısa süre ara verdikten sonra geri dönmüştü. Sahne adı Wolker olan Umut Bolat ile müzik yapan Vahap Canbay kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip oldu. 2019 yılında Arapgirspor’a transfer olarak futbol oynadı. CANBAY SEVGİLİSİ KİM? Vahap Canbay'ın sevgilisi eski Survivor yarışmacısı ve sanatçı Aleyna Kalaycıoğlu'dur. Çift kameraların karşısında ilişkisine dair sorulan soruları cevaplamıştı. İlgili Haberler Ünlü rapçi Gazapizm'in düğündeki ciddiyeti gündem oldu! Kendisini paylaşan sayfaya verdiği cevap herkesi güldürdü ABD'li rapçi Fatman Scoop 53 yaşında hayatını kaybetti!