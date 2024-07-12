Rapid Viyana altyapısında yetişen Yusuf Demir Barcelona, Basel ve Galatasaray'da forma giydi
Galatasaray'ın geçen sezon Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılıların hazırlık maçının ardından gündem oldu. Sarı-kırmızılıların bu sezon Yusuf Demir için planlarının değiştiği iddia edildi.
Galatasaray 11 Temmuz 2024 tarihinde Lask Linz takımı ile hazırlık maçı oynadı.
Karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılıların maçının ardından genç oyuncusu Yusuf Demir gündem oldu.
Gösterdiği performans ile taraftarın ilgisini çeken Yusuf Demir hakkında Galatasaray'ın planlarının değiştiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'i 2024-2025 sezonu için kiralık olarak göndermeyi planlıyordu.
Ancak Lask Linz maçının ardından Galatasaray'ın bu kararı kamp sonrasında vereceği iddia edildi.
YUSUF DEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yusuf Demir, Avusturya'nın Wien şehrinde 2 Haziran 2003 tarihinde dünyaya geldi.
YUSUF DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Rapid Viyana altyapısında 2014 yılında forma giymeye başlayan Yusuf Demir, 2021-2022 yılında Barcelona'ya 500 bin Euro'ya transfer oldu.
2022-2023 yılında ise Galatasaray, Yusuf Demir'i renklerine bağladı.
Galatasaray'dan ise 2023-2024 yılında Basel'e kiralık olarak gitti.
Kiralıktan geri dönen genç futbolcunun Galatasaray'daki durumu ise belirsizliğini koruyor.
Avusturya U21 Milli Takımı'nda forma giyen Yusuf Demir'in Transfermarkt'ın 31 Mayıs 2024 tarihinde güncellenen verilerine göre 2.70 milyon Euro değeri bulunuyor.