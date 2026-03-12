Menü Kapat
Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Samsunspor ile karşılaşacak

Rayo Vallecano kadro değeri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma ilk düdük bugün saat 20.45'te çalacak. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Samsunspor ile karşılaşacak
Haber Merkezi
12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 15:18

hangi ülkenin, nerenin takımı sorularının cevapları taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Konferans Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Samsunspor evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Kritik karşılaşmada temsilcimiz galibiyet alarak, 'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Taraftarlar tarafından Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı, kadro değeri merak ediliyor.

Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Samsunspor ile karşılaşacak

RAYO VALLECANO HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Rayo Vallecano 29 Mayıs 1924 yılında İspanya'nın başkenti 'in Vallecas semtinde kuruldu. Renkleri kırmızı-beyaz olan kulüp iç saha maçlarını 15.500 kapasiteli Vellecas Stadyumu'nda oynuyor. 2010-2011 yılında İspanya 2. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 'ya yükseldi. 2015-2016 sezonunda ise ligi 18. sırada bitirerek La Liga'ya veda etmişti. Daha sonrasında tekrar yükselerek günümüzde La Liga'nın orta sıra takımları arasında yer almayı başarmıştır. Rayo Vellcano'nun kulüp tarihinde sadece 1 tane İspanya 2. Lig kupası bulunmaktadır. Güncel olarak ise La Liga'da 8. sırada yer almaktadır.

Rayo Vallecano hangi ülkenin, nerenin takımı? Konferans Ligi'nde Samsunspor ile karşılaşacak

RAYO VALLECANO KADRO DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Rayo Vallecano'nun 108.8 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Kadrosundaki en değerli futbolcu olarak ise 18 milyon piyasa değeri ile sağ bek pozisyonunda oynayan Andrei Ratiu olarak ön plana çıkıyor. Ratiu'nun hemen ardından ise 12 milyon Euro piyasa değeri ile Jorge de Frutos ve Ilias Akhomach geliyor.

Rayo Vallecano'nun en değerli 10 futbolcusu piyasa değerlerine göre şöyle:

Andrei Ratiu - 18 milyon Euro

Jorge de Frutos - 12 milyon Euro

Ilias Akhomach - 12 milyon Euro

Pep Chavarria - 10 milyon Euro

Augusto Battala - 6 milyon Euro

Nobel Mendy - 6 milyon Euro

Abdul Mumin - 4 milyon Euro

Alemao - 3.50 milyon Euro

Isi Palazon - 3 milyon Euro

Pedro Diaz - 3 milyon Euro

