Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda belli oldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, Madrid’de oynanacak rövanşta turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Avrupa kupalarında 22. maçına çıkacak olan Samsun temsilcisi, bu sezonki performansıyla dikkat çekerken, gol yollarında Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse gibi isimlere güveniyor. Mücadele saat 23.00’te başlayacak. İşte Rayo Vallecano Samsunspor maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 21:38

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Rayo Vallecano ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı takip edebilecek.

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

TRT 1’in şifresiz yayın politikası kapsamında, mücadele uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV kullanıcıları da TRT 1 üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

RAYO VALLECANO SAMSUNSPOR İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki ekip arasında oynanan son 16 turu ilk karşılaşması Samsun’da gerçekleşti. Bu mücadelede Rayo Vallecano, deplasmanda Samsunspor’u 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

Temsilcimiz Samsunspor, ilk maçta aldığı bu sonucun ardından rövanş karşılaşmasına dezavantajlı çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, turu doğrudan geçebilmek için Madrid’de en az 3 farklı galibiyet almak zorunda olacak.

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

RAYO VALLECANO SAMSUNSPOR HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano ile Samsunspor arasında oynanacak rövanş mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek maça erişim sağlayabilecek. TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de seçeneği bulunuyor.

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Rayo Vallecano Samsunspor muhtemel 11’ler şöyledir:

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Valentin, Ciss, Frutos, Palazon, Garcia, Alemao

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Celil, Mendes, Holse, Emre, Mouandilmadji

Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

TRT 1 MAÇ FREKANSI | RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR

TRT 1 üzerinden maçı uydu aracılığıyla izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri de açıklandı. TRT 1 HD yayını, Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleri ile izlenebiliyor.

Standart çözünürlükte (SD) yayın ise yine Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri ile erişime açık durumda bulunuyor.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#samsunspor
#canlı yayın
#Rayo Vallecano
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.