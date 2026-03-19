Rayo Vallecano Samsunspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sürüyor. Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano karşısında çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR NEREDE İZLENİR?

Rayo Vallecano ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, herhangi bir abonelik ücreti ödemeden maçı takip edebilecek.

TRT 1’in şifresiz yayın politikası kapsamında, mücadele uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV kullanıcıları da TRT 1 üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

RAYO VALLECANO SAMSUNSPOR İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İki ekip arasında oynanan son 16 turu ilk karşılaşması Samsun’da gerçekleşti. Bu mücadelede Rayo Vallecano, deplasmanda Samsunspor’u 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Temsilcimiz Samsunspor, ilk maçta aldığı bu sonucun ardından rövanş karşılaşmasına dezavantajlı çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, turu doğrudan geçebilmek için Madrid’de en az 3 farklı galibiyet almak zorunda olacak.

Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyenler, TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT 1’i seçerek maça erişim sağlayabilecek. TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın seçeneği bulunuyor.

RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Rayo Vallecano Samsunspor muhtemel 11’ler şöyledir:

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Valentin, Ciss, Frutos, Palazon, Garcia, Alemao

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Celil, Mendes, Holse, Emre, Mouandilmadji

TRT 1 MAÇ FREKANSI | RAYO VALLECANO - SAMSUNSPOR

TRT 1 üzerinden maçı uydu aracılığıyla izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri de açıklandı. TRT 1 HD yayını, Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleri ile izlenebiliyor.

Standart çözünürlükte (SD) yayın ise yine Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri ile erişime açık durumda bulunuyor.