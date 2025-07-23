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 | Hüseyin Bahcivan

Real Madrid 10 numara kim oldu? Arda Güler'in olacağı iddia edilmişti

Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılmasının ardından 10 numaralı formanın yeni sahibi gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda milli futbolcumuz Arda Güler'in 10 numaralı formayı alacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Futbolseverler tarafından Real Madrid 10 numara kim olduğu merak ediliyor.

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Real Madrid 10 numara kim oldu? Arda Güler'in olacağı iddia edilmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:58

La Liga devi 'de uzun yıllar boyunca forma giyen takımdan ayrılarak eflatun-beyazlılarda kariyerini noktaladı. Gelecek sezon Milan'da forma giyecek olan 39 yaşındaki futbolcunun 10 numaralı formasının kimin olacağı ise gündem oldu.

Fransız basını Real Madrid'in 10 numaralı formasının yeni sahibini açıkladı. Futbolseverler tarafından Real Madrid 10 numara kim olduğu merak ediliyor.

Real Madrid 10 numara kim oldu? Arda Güler'in olacağı iddia edilmişti

REAL MADRİD 10 NUMARA KİM OLDU?

Fransız basını L'Equipe'nin haberine göre Modric'in ardından Real Madrid'in yeni 10 numarası olacak. Fransız yıldız gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de 10 numaralı formayı giyecek.

Ancak kulüp tarafından henüz 10 numaralı formanın kime verileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda 10 numaralı formanın milli futbolcumuz 'e verileceği yönünde İspanyol basınında haberler ortaya çıkmıştı.

Real Madrid 10 numara kim oldu? Arda Güler'in olacağı iddia edilmişti

Takımdaki ego savaşlarını bitirmek için teknik direktör Xabi Alonso'nun böyle bir karar aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Real Madrid tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Real Madrid 10 numara kim oldu? Arda Güler'in olacağı iddia edilmişti

ARDA GÜLER REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti döneminde yeterli süreyi bulamadı. Eflatun-beyazlılarda geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Arda Güler toplam 2.198 dakika süre aldı. Bu sürede genç yıldız 5 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 423 dakika süre alan milli futbolcumuz 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

ETİKETLER
#real madrid
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#10 Numara
#Aktüel
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