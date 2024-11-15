Real Madrid Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?
THY Euroleague'de 10. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz Real Madrid ekibini 64-74 mağlup etti.
Temsilcimiz Anadolu Efes THY Euroleague'de 10. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Önceki hafta Baskonya'yı deplasmanda mağlup eden temsilcimiz, Real Madrid’e konuk oldu.
Birinci PERİYOT: Real Madrid 6-19 Anadolu Efes
İkinci PERİYOT: Real Madrid 25-47 Anadolu Efes
Üçüncü PERİYOT: Real Madrid 45-54 Anadolu Efes
Dördüncü PERİYOT: Real Madrid 64-74 Anadolu Efes
Bu sonucun ardından temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ekibi ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en çok sayı yapan ismi ise Anadolu Efes'te 12 sayı üreten Elijah Bryant oldu.
AVRUPA'DA 846. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynadı.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 ise yenilgi yaşadı.
Temsilcimiz, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. Müsabakasına çıktı.