Real Madrid Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

15 Kasım 2024 00:45 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 00:57

THY Euroleague'de 10. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz Real Madrid ekibini 64-74 mağlup etti.

Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te bir dönem sona erdi! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı

Temsilcimiz Anadolu Efes​ THY Euroleague​'de 10. haftasında Real Madrid​ ile karşı karşıya geldi.

REAL MADRİD ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Önceki hafta Baskonya'yı deplasmanda mağlup eden temsilcimiz, Real Madrid’e konuk oldu.

Birinci PERİYOT: Real Madrid 6-19 Anadolu Efes

İkinci PERİYOT: Real Madrid 25-47 Anadolu Efes

Üçüncü PERİYOT: Real Madrid 45-54 Anadolu Efes

Dördüncü PERİYOT: Real Madrid 64-74 Anadolu Efes

Bu sonucun ardından temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ekibi ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en çok sayı yapan ismi ise Anadolu Efes'te 12 sayı üreten Elijah Bryant oldu.

AVRUPA'DA 846. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynadı.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 ise yenilgi yaşadı.

Temsilcimiz, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 598. Müsabakasına çıktı.