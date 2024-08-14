Real Madrid Atalanta UEFA Süper Kupa maçının şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu

14 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:06

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmasının başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından nereden izleneceği merak edildi.

REAL MADRİD-ATALANTA SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid ve Atalanta arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesi bugün (14 Ağustos) saat 22.00'da başlayacak.

REAL MADRİD-ATALANTA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Açıklanan bilgilere göre Real Madrid ve Atalanta'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa finali TRT1 kanalından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

REAL MADRİD-ATALANTA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

EURO 2024 sonrasında Arda Güler, Amerika'da yapılan Real Madrid kampına katılmıştı.

Takımın Milan ve Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarında ilk 11'de forma giyme şansı bulan Arda Güler, Chelsea maçında ise süre almadı.

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin UEFA Süper Kupa mücadelesinde ise Arda Güler'e sonradan şans vereceği tahmin ediliyor.