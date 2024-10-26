Real Madrid Barcelona maçı ilk 11'leri belli oldu: Arda Güler El Clasico maç kadrosunda!

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER

26 Ekim 2024 21:19 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:26

El Clasico Real Madrid Barcelona maçı bu akşam oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak maçın kadrosu merak ediliyordu. İlk 11'lerin açıklanması ile Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı belli oldu.

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İspanya'da La Liga​'nın 11. haftasında Real Madrid​, Barcelona​'yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler Real Madrid Barcelona maç kadrosunu merakla bekliyordu. REAL MADRID BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Real Madrid Barcelona maçı Santiago Bernabeu'da oynanacak. El Clasico saat 22.00'de başlayacak ve karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. ARDA GÜLER 10 HAFTADA 250 DAKİKA SÜRE ALDI LaLiga'da geride kalan 10 haftada 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Arda Güler, toplam 250 dakika süre aldı. İstatistiklere göre ligde oynadığı maçlarda 4 kez kaleye şut çeken ancak golü olmayan Arda, 1 kez de sarı kart gördü. REAL MADRID BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ Real Madrid: Lunin, Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mbappè, Vini Jr. Barcelona: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski İlgili Haberler Arda Güler için iki İngiliz devi harekete geçti! İspanyol basını büyük transfer planını yazdı