Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona farklı skorla kupayı eve götürdü
İspanya Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşma Barcelona’nın farklı galibiyetiyle sona ererken Arda Güler’in forma şansı bulup bulamadığı da merak edildi.
Real Madrid ile Barcelona karşılaşması ile İspanya Süper Kupası sahibini buldu.
Yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyerek Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid finalde kıran kırana mücadele verdi.
REAL MADRİD BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Real Madrid-Barcelona maçı 5-2 gibi farklı bir skorla sona erdi.
Barcelona yine İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada yedeklerde yer aldı.
REAL MADRİD BARCELONA MAÇ ÖZETİ
Real Madrid, 5. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.
Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal ile 1-1 beraberlik yakaladı.
Barcelona, Robert Lewandowski ile penaltıdan gol atarak 36. dakikada 2-1 öne geçti.
Barcelona, Raphinha ile 39. dakikada skoru 3-1 yaptı.
Barcelona, 45. dakikada Alejandro Balde ile skoru 4-1 yaptı.
Barcelona, Raphinha ile 48. dakikada skoru 5-1 yaptı.
Dakikada 60’ta Real Madrid, Rodrygo ile skoru 5-2 yaptı.