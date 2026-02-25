Real Madrid Benfica CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Real Madrid ile Benfica kozlarını paylaşacak. Mücadele, Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Real Madrid Benfica hangi kanalda belli oldu. İşte maçın detayları…

REAL MADRİD BENFİCA CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 bileti için oynanacak rövanş mücadelesinde Real Madrid, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla sahaya çıkacak. Madrid temsilcisi, kendi seyircisi önünde alacağı galibiyet ya da beraberlik halinde adını bir üst tura yazdıracak. Deplasman golü kuralının kaldırılmış olması nedeniyle Benfica’nın iki farklı galibiyet alması gerekiyor; tek farklı Benfica galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

İlk maçta Lizbon’da oynanan karşılaşmayı Real Madrid, Vinicius Junior’ın golüyle kazanmıştı. Mücadele sırasında Vinícius’a yönelik ırkçı tezahürat iddiaları nedeniyle oyun bir süre durmuş ve karşılaşma gergin bir atmosferde tamamlanmıştı. Rövanş karşılaşması, bu gelişmelerin ardından daha da dikkat çeken bir eşleşmeye dönüştü. Real Madrid Benfica maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

REAL MADRİD - BENFİCA NEREDE İZLENİR?

Real Madrid ile Benfica arasındaki rövanş mücadelesi, saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma internet tabanlı yayın platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Platforma üye olan kullanıcılar, mücadeleyi dijital ortamdan takip edebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında ABD’de ViX, Almanya’da DAZN, Azerbaycan’da TV NET, Fransa’da Canal+ Foot ve Meksika’da ESPN 1 Norte yer alıyor. Bu ülkelerde bulunan izleyiciler, ilgili yayıncı kuruluşlar üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

Real Madrid Benfica maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ViX

Almanya: DAZN

Azerbaycan: TV NET

Fransa: Canal+ Foot

Meksika: ESPN 1 Norte

REAL MADRİD - BENFİCA MAÇ KADROSU

Real Madrid - Benfica maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Rüdiger, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Valverde, Vinicius, Gonzalo Garcia

Benfica 11: Trubin, Dahl, Araujo, Otamendi, Dedic, Rios, Barreiro, Schjelderup, Rafa Silva, Aursnes, Pavlidis

REAL MADRİD BENFİCA HANGİ KANALDA?

Real Madrid Benfica karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Platforma üyelik oluşturan kullanıcılar, Real Madrid Benfica maçını internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden izleyebilecek. Üyelik işlemi ücretsiz şekilde başlatılabiliyor ancak yayınları izlemek için ücretli üyelik gerekiyor.

Tabii uygulaması; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor. İnternet üzerinden hizmet veren platformda canlı yayınlar HD kalitesinde sunuluyor ve mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısıyla takip edilebiliyor. Real Madrid Benfica maçını uygulama üzerinden de canlı yayın ile izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD BENFİCA İLK MAÇ KAÇ KAÇTI?

Eşleşmenin ilk ayağı Lizbon’da oynandı ve Real Madrid deplasmanda Benfica’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Vinicius Junior’dan geldi ve İspanyol ekibi rövanş öncesi avantajı eline aldı.

Rövanşta Real Madrid’in tur atlaması için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Benfica’nın ise turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Tek farklı galibiyette mücadele uzatmalara taşınacak.

TABİİ SPOR REAL MADRİD BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid Benfica maçını Tabii Spor üzerinden izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle tabii.com adresine girmesi veya mobil cihazlarına “Tabii” uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama, Google Play Store ve App Store üzerinden temin edilebiliyor ve farklı cihazlarda sorunsuz çalışıyor. Platforma kayıt olmak için “Kayıt Ol” butonuna tıklanarak ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgilerle üyelik oluşturulabiliyor. Üyelik sonrasında ana menüde yer alan “Spor” sekmesinden Real Madrid Benfica maçı ve diğer canlı yayınlara erişim sağlanabiliyor.