Arda Güler Real Madrid maçında oynayacak mı? Brest maçının yayınlandığı kanal belli oldu

29 Ocak 2025 16:15 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:31

Arda Güler bu akşam oynayacak mı futbolseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bugün Real Madrid ile Brest karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan karşılaşmanın yayınlandığı kanal belli oldu.

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Barcelona - Atalanta maçının hangi kanalda olduğu ve saati belli oldu

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ve Brest mücadele edecek. 29 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala hangi kanalda yayınlandığı da netleşti. Genç yetenek olan Arda Güler'in ilk 11 maç kadrosunda oynayıp oynamadığı da merak ediliyor.

ARDA GÜLER BREST MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye'nin genç yeteneği olan Arda Güler, performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güler'in bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Brest maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Muhtemel ilk 11 maç kadrosunda Arda Güler'in adı yer aldı.

Ancelotti yönetiminde olan Madrid'de şampiyonluk yarışı devam ederken Güler 25 maçta 873 dakika süre alabildi. 3 gol ve 5 asist ile devam ederken bu akşamki Brest maçında forma giymesi bekleniyor.

REAL MADRİD - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

29 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabaka 23.00'te başlayacak ve tabii Spor 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı tabii Spor 4 kanalından izleyebilecek.

REAL MADRİD BREST MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Brest: Bizot, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage, Fernandes, Magnetti, Sima, Camara, Del Castillo, Ajorque

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy, Modric, Tchouameni, Bellingham, Güler, Mbappe, Rodrygo

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

29 Ocak akşamı oynanacak müsabakaların programı şöyle:

23:00 | Aston Villa - Celtic | tabii Spor

23:00 | Barcelona - Atalanta | CBC Sport, tabii Spor

23:00 | Bayern Münih - Slovan Bratislava | tabii Spor

23:00 | Brest - Real Madrid | tabii Spor

23:00 | Dinamo Zagreb - Milan | tabii Spor

23:00 | B.Dortmund - Shakhtar Donetsk | tabii Spor

23:00 | Girona - Arsenal | tabii Spor

23:00 | Inter - Monaco | tabii Spor

23:00 | Juventus - Benfica | tabii Spor

23:00 | Bayer Leverkusen - Sparta Prag | tabii Spor

23:00 | Lille - Feyenoord | tabii Spor

23:00 | Manchester City - Club Brugge | TRT 1

23:00 | PSV - Liverpool | tabii Spor

23:00 | Salzburg - Atletico Madrid | tabii Spor

23:00 | Sporting Lisbon - Bologna | tabii Spor

23:00 | Sturm Graz - Leipzig | tabii Spor

23:00 | Stuttgart - PSG | tabii Spor

23:00 | Young Boys - Kızılyıldız | tabii Spor