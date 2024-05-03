Real Madrid - Cadiz maçı yarın saat 17.15'te oynanacak

03 May 2024 14:18 - Güncelleme : 03 May 2024 14:39

İspanya La Liga'da 34. hafta karşılaşmaları kapsamında Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya gelecek.

İddialara göre karşılaşmada Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'i ilk 11'de başlatacak.

Haberin ardından vatandaşlar maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi saat 17.15'te başlayacak.

Karşılaşma S Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid ligde lider konumunda bulunuyor. Başarılı takım en yakın rakibi Barcelona'ya 11 puan fark attı.

Eflatun beyazlılar bu sene hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmak istiyor.

La Liga 2023/2024 sezonunun 34. haftasında ligin en fazla gol atan takımı olan Real Madrid 71 kez fileleri sarsarken kendi kalesinde ise 22 gol gördü.