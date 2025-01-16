Real Madrid Celta Vigo maçında Arda Güler oynayacak mı? Önceki tur 2 gol atmıştı

16 Ocak 2025 22:00 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:01

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Celta Vigo'yu evinde ağırlıyor. Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından moral arayan Real Madrid, bu maçla toparlanmayı hedefliyor. Genç yıldız Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağı merak konusu. Maç, bu akşam saat 23.30'da televizyondan canlı yayınlanacak.

Real Madrid​, Celta Vigo​ ile karşılaşacağı kritik İspanya Kral Kupası​ maçında moral bulmayı amaçlıyor ve Arda Güler​'in durumu merak ediliyor.

REAL MADRİD CELTA VİGO MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Real Madrid - Celta Vigo maçı, İspanya Kral Kupası'nın heyecanını futbolseverlere taşımak için Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyenler, saat 23:30'da ekran başına geçerek maçın heyecanını yaşayabilecek. Real Madrid - Celta Vigo maçı, Real Madrid'in Barcelona yenilgisini unutturma fırsatı olarak görülüyor.

REAL MADRİD CELTA VİGO MAÇINDA ARDA GÜLER KADRODA MI, OYNUYOR MU?

Arda Güler'in Celta Vigo maçında kadroda olup olmayacağı henüz net değil. Genç yıldız, önceki turda attığı iki golle dikkat çekmişti ve Real Madrid'in üst tura çıkmasına katkıda bulunmuştu.

Muhtemelen Arda Güler'in yedek kulübesinde yer alacağı ve maçın ikinci yarısında süre alması bekleniyor. Ancelotti, genç oyuncunun performansını ve maçın gidişatını göz önünde bulundurarak karar verecek.

REAL MADRİD CELTA VİGO MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid'in muhtemel 11'i şu şekilde olabilir: Courtois - Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia - Valverde, Tchouameni - Rodrygo, Bellingham, Vinicius - Mbappe.

Celta Vigo'nun muhtemel 11'i ise şöyle: Villar - Rodriguez, Dominguez, Starfelt - Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi - Duran, Bamba, Iglesias. Celta Vigo.

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Tivibu Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER, REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına Ancelotti karar verecek, muhtemelen yedek kulübesinden oyuna girecek.