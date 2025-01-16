Real Madrid-Celta Vigo hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:15

Real Madird ile Celta Vigo bugün İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid'in muhtemel 11'leri merak ediliyor. Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

İspanya Kral Kupası​'nda son 16 maçları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Real Madrid-Celta Vigo maçı oynanacak. Futbolseverler tarafından karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. REAL MADRİD-CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İspanya Kral Kupası son 16 maçları kapsamında oynanacak olan Real Madrid-Celta Vigo mücadelesi bugün (16 Ocak 2025) saat 21.30'da başlayacak. Tek maç üzerinden ilerleyen turnuvada karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Güncel olarak çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takımlar ise şöyle: Valencia

Leganes

Barcelona

Getafe

Atletico Madrid REAL MADRİD-CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA? Santiago Bernabue Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid-Celta Vigo karşılaşması Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. REAL MADRİD-CELTA VİGO MUHTEMEL 11'LER, MAÇ KADROSU Real Madrid-Celta Vigo karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansını beğendiğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta İspanya Süper Kupa finalinde yaşanan Barcelona hezimetinin ardından teknik adamdan taktik değişikliği bekleniyor. Real Madrid-Celta Vigo maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe Celta Vigo: Villar; Rodriguez, Dominguez, Starfelt; Mingueza, Beltran, Moriba, Cervi; Duran, Bamba, Iglesias İlgili Haberler Real Madrid-Celta çeyrek final bileti için karşı karşıya! Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi Arda Güler bombası! Ancelotti eksiği gördü, Real Madrid değişikliğe gidiyor