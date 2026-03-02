Menü Kapat
Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Real Madrid Getafe hangi kanalda canlı maç yayını belli oldu. La Liga 2025/2026 sezonu 26. hafta mücadelesinde Real Madrid, bu akşam saat 23.00’te Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Getafe’yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada eflatun-beyazlı ekip, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak. Ligde ikinci sırada bulunan Real Madrid, son haftalarda aldığı beklenmedik Osasuna yenilgisinin ardından taraftarı önünde üç puan arayacak. Getafe ise orta sıralardaki konumunu güçlendirmek için deplasmanda puan mücadelesi verecek. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid Getafe maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid Getafe canlı yayın bilgileri…

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı
İspanya ’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri bu akşam Madrid’de oynanacak. ile arasındaki mücadele, hem zirve yarışı hem de orta sıralardaki dengeler açısından önem taşıyor.

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD GETAFE CANLI İZLE

La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe CF karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede ev sahibi ekip, ligdeki konumunu korumak ve zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkacak. Eflatun-beyazlılar, son 24 lig maçının 21’ini kazandığı rakibi karşısında sahasında üstünlük serisini devam ettirmek istiyor.

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

Getafe ise Pepe Bordalas yönetiminde disiplinli ve savunma ağırlıklı oyun anlayışıyla deplasmanda puan arayacak. Orta sıralarda yer alan konuk ekip, kapanarak kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak. Mücadele, La Liga’da haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Mücadele ile ekranlara gelecek.

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Getafe arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.

S Sport kanalına D-Smart paketleri, Turkcell TV+’ta 77. kanal, Tivibu’da 73. kanal civarı ve KabloTV spor paketleri üzerinden erişim sağlanabiliyor. S Sport Plus aboneleri ise ssportplus.com internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Platform, çoklu ekran desteği ve tekrar izleme imkanı da sunuyor.

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD - GETAFE MAÇ KADROSU

Real Madrid Getafe maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouameni, Pitarch, Vinicius, Arda Güler, Valverde, Gonzalo Garcia

Getafe 11: Soria, Rico, Romero, Duarte, Boselli, Iglesias, Satriano, Arambarri, Milla, Femenia, Vazquez

Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

REAL MADRİD - GETAFE PUAN DURUMLARI

Real Madrid, La Liga’da 26. hafta öncesinde ikinci sırada bulunuyor. Lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Madrid temsilcisi, sahasında oynayacağı bu maçtan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Son haftalarda Osasuna karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Getafe ise ligde 14. sırada yer alıyor. Deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip, güçlü rakibi karşısında kontrollü bir oyun planıyla mücadele edecek. Karşılaşma, hem zirve hem de orta sıra dengeleri açısından önem taşıyor.

REAL MADRİD - GETAFE NEREDE İZLENİR?

Real Madrid Getafe maçı Türkiye’de televizyon üzerinden S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Uydu ya da kablo TV üzerinden spor paketlerine abone olan izleyiciler, ilgili kanal üzerinden maçı doğrudan izleme imkanına sahip olacak.

Dijital platform tercih eden futbolseverler ise S Sport Plus üzerinden canlı yayına erişebilecek. Platforma üye olan kullanıcılar, telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek, ayrıca maçın ardından tekrar izleme özelliğinden de yararlanabilecek.

