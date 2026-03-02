Real Madrid Getafe CANLI nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu açıklandı

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri bu akşam Madrid’de oynanacak. Real Madrid ile Getafe arasındaki mücadele, hem zirve yarışı hem de orta sıralardaki dengeler açısından önem taşıyor.

La Liga’nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe CF karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadelede ev sahibi ekip, ligdeki konumunu korumak ve zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkacak. Eflatun-beyazlılar, son 24 lig maçının 21’ini kazandığı rakibi karşısında sahasında üstünlük serisini devam ettirmek istiyor.

Getafe ise Pepe Bordalas yönetiminde disiplinli ve savunma ağırlıklı oyun anlayışıyla deplasmanda puan arayacak. Orta sıralarda yer alan konuk ekip, kapanarak kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak. Mücadele, La Liga’da haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Real Madrid ile Getafe arasında oynanacak karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.

S Sport kanalına D-Smart spor paketleri, Turkcell TV+’ta 77. kanal, Tivibu’da 73. kanal civarı ve KabloTV spor paketleri üzerinden erişim sağlanabiliyor. S Sport Plus aboneleri ise ssportplus.com internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Platform, çoklu ekran desteği ve tekrar izleme imkanı da sunuyor.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇ KADROSU

Real Madrid Getafe maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Alaba, Rüdiger, Alexander-Arnold, Tchouameni, Pitarch, Vinicius, Arda Güler, Valverde, Gonzalo Garcia

Getafe 11: Soria, Rico, Romero, Duarte, Boselli, Iglesias, Satriano, Arambarri, Milla, Femenia, Vazquez

REAL MADRİD - GETAFE PUAN DURUMLARI

Real Madrid, La Liga’da 26. hafta öncesinde ikinci sırada bulunuyor. Lider Barcelona ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Madrid temsilcisi, sahasında oynayacağı bu maçtan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Son haftalarda Osasuna karşısında alınan mağlubiyetin ardından ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Getafe ise ligde 14. sırada yer alıyor. Deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip, güçlü rakibi karşısında kontrollü bir oyun planıyla mücadele edecek. Karşılaşma, hem zirve hem de orta sıra dengeleri açısından önem taşıyor.

