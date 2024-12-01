Real Madrid Getafe maçında Arda Güler ilk 11’de oynadı mı?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 20:22 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:31
Real Madrid, Getafe ile La Liga maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada milli oyuncumuz Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almadığı merak ediliyor.
Real Madrid, La Liga maçında Getafe ile sahasında karşılaştı.
Arda Güler'in sahada olması beklenen maçta Real Madrid, maçı kazanan taraf oldu.
ARDA GÜLER İLK 11’DE OYNADI MI?
Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'in bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyordu ancak milli futbolcumuz yedek soyundu.
Real Madrid karşılaşmaya şu kadroyla çıktı:
- LCourtois,
- Lucas V.,
- Asensio,
- Rüdiger,
- Fran Garcia,
- Valverde,
- Ceballas,
- Bellingham,
- Brahim,
- Mbappe,
- Rodrygo
ARDA GÜLER MAÇA ÇIKTI MI?
Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında sahada yer aldı.
Deneyimli çalıştırıcı Carlo Ancelotti Arda Güler’i maçın 46. dakikasında Jude Bellingham’ın yerine oyuna aldı.
Sıkça Sorulan Sorular
19 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber