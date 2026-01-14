Menü Kapat
Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

Albacete Real Madrid canlı izle ekranı ile izleyiciyle buluşuyor! Albacete Real Madrid maç kadrosu açıklandı. İspanya Kral Kupası son 16 turunda bu akşam Albacete Balompié ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Carlos Belmonte Stadyumu’nda saat 23.00’te oynanacak mücadele tek maçlık eleme usulüne göre yapılacak. Real Madrid, teknik direktör değişiminin ardından kupadaki ilk sınavına çıkarken, Albacete ise bir önceki turda yaşadığı sürpriz elemenin ardından tarihsel bir eşik için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle savunma ağırlıklı bir planla sahada olacak. Madrid cephesinde ise rotasyonlu bir kadro ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Albacete Real Madrid canlı yayın bilgileri…

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde
Copa del Rey’de bu akşam Albacete ile Real Madrid arasında oynanacak son 16 turu mücadelesi büyük ilgi görüyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, iki takım için de farklı hedefler barındırıyor.

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

ALBACETE - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Albacete ile Real Madrid arasındaki Copa del Rey son 16 turu karşılaşması Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dijital yayın servisi olan S Sport Plus, internet bağlantısı bulunan cihazlar üzerinden maçın canlı takibini mümkün kılıyor. Platform, abonelik sistemiyle çalışıyor ve yayınlar Full HD kaliteyle sunuluyor.

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

S Sport Plus’a web sitesi, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kullanıcılar, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra canlı yayınlar bölümünden karşılaşmayı anlık olarak izleyebiliyor. Ek bir uydu alıcısı veya kurulum gerektirmeyen sistem, farklı cihazlardan eş zamanlı izleme imkanı da tanıyor.

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

ALBACETE - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Albacete - Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Dani, Melendez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo, Escriche

Real Madrid: Lunin, Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García, Fede Valverde, Cestero, Arda Güler, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Vinicius

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid’in Albacete deplasmanında oynayacağı Copa del Rey mücadelesi Türkiye’de yalnızca dijital platform üzerinden yayınlanacak. Karşılaşma, S Sport Plus abonelerine canlı olarak sunulacak. Platform, futbolun yanı sıra birçok uluslararası spor organizasyonunu da yayın akışında bulunduruyor.

S Sport Plus, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga gibi liglerin yanı sıra NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP gibi organizasyonları da kapsayan geniş bir içerik havuzuna sahip. Maç yayınına erişim için aktif bir abonelik ve internet bağlantısı yeterli oluyor.

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

ALBACETE REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Albacete Real Madrid karşılaşmasını farklı ülkelerde yayınlayan yabancı kanallar da bulunuyor. ABD’de ESPN App, Arjantin’de Flow Sports, Bosna Hersek’te Arena Sport 3 SRB, Katar’da MBC Shahid ve Portekiz’de Sport TV6 mücadeleyi yayınlayan platformlar arasında yer alıyor.

Albacete Real Madrid maçını veren kanallar:

ABD: ESPN App

Arjantin: Flow Sports

Bosna Hersek: Arena Sport 3 SRB

Katar: MBC Shahid

Portekiz: Sport TV6

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

ALBACETE REAL MADRİD HANGİ KANAL, ŞİFRESİZ NEREDEN NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Albacete Real Madrid maçını izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus’ın resmi web sitesi üzerinden üyelik oluşturarak yayına erişebiliyor. Siteye giriş yapıldıktan sonra üyelik paketi seçiliyor ve ödeme işlemi tamamlanıyor. Ardından canlı yayınlar bölümünden maç yayınına ulaşılabiliyor.

Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde

Mobil cihazlardan izlemek isteyenler için Android ve iOS mağazalarında S Sport Plus uygulaması bulunuyor. Ayrıca Android TV, Apple TV, LG webOS ve Samsung Tizen destekli akıllı televizyonlarda uygulama üzerinden büyük ekranda izleme imkanı sağlanıyor. Desteklenmeyen televizyonlarda ise HDMI, Chromecast veya AirPlay yöntemleri kullanılabiliyor.

