Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayın ile ekranlara gelecek açıklandı. Celta Vigo - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. İspanya La Liga’nın 27. haftasında Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Vigo’daki Estadio Abanca-Balaidos’ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini, muhtemel kadroları ve karşılaşmanın hangi platformlardan izlenebileceğini araştırıyor. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada Real Madrid zirve yarışında kritik bir deplasmana çıkarken, son haftalarda yükselişe geçen Celta Vigo ise güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Celta Vigo Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Celta Vigo - Real Madrid nerede izlenir? İşte Celta Vigo Real Madrid canlı yayın bilgileri…

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek
La Liga’da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanacak. İki takım da ligdeki konumlarını korumak için sahaya çıkacak. İşte Celta Vigo Real Madrid canlı maç yayını detayları…

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

CELTA VİGO - REAL MADRİD PUAN DURUMLARI

La Liga’da 27. hafta öncesinde Real Madrid 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunan Madrid temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde son iki maçında puan kaybı yaşayan Real Madrid için Vigo deplasmanı önemli bir viraj niteliği taşıyor.

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

Ev sahibi Celta Vigo ise ligde 40 puanla 6. sırada bulunuyor. Son haftalarda iyi sonuçlar alan Vigo ekibi, son dört maçını kazanarak üst sıralara yükseldi. Bu sezonun ilk yarısında Real Madrid’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Celta Vigo, iç sahada oynayacağı karşılaşmada güçlü rakibi karşısında yine puan arayacak.

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma futbolseverler tarafından bu platformlar üzerinden takip edilebilecek.

Karşılaşmanın hakemliğini Isidro Díaz de Mera Escuderos üstlenecek. Vigo’daki Estadio Abanca-Balaidos’ta oynanacak mücadele, La Liga’nın 27. haftasının önemli karşılaşmalarından biri olacak.

Celta Vigo Real Madrid maçı hangi kanalda? Canlı maç yayını ile izlenebilecek

CELTA VİGO - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Celta Vigo - Real Madrid maç kadrosu muhtemel ilk 11’ler şöyledir:

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Aidoo, Dominguez, Mingueza, Roman, Moriba, Carreira, Jutgla, Iglesias, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Garcia, Vinicius

CELTA VİGO - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Celta Vigo ile Real Madrid arasındaki karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. Resmi internet sitesi olan www.ssportplus.com veya app.ssportplus.com adreslerinden bilgisayar aracılığıyla giriş yapılabiliyor. Mobil cihaz kullanıcıları ise App Store ya da Google Play üzerinden “S Sport Plus” uygulamasını indirerek yayınları takip edebilecekler.

S Sport yayınları ayrıca akıllı televizyonlarda ve çeşitli dijital platformlarda da izlenebiliyor. Android TV, Apple TV, LG WebOS ve Samsung Tizen işletim sistemine sahip televizyonlarda uygulama üzerinden yayınlara erişim sağlanabiliyor. Bunun yanında Chromecast ve Xbox gibi cihazlarla da geniş ekranda Celta Vigo Real Madrid canlı yayın izleme imkanı bulunuyor.

