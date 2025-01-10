Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç bitti, finale kim çıktı? Arda Güler’in oyuna girip girmediği sorgulanıyor

10 Ocak 2025 00:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 00:53

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Mallorca ile karşı karşıya gelen Real Madrid mücadeleden galip ayrılarak finale yükseldi. Karşılaşmada Arda Güler’in süre alıp almadığı merak ediliyor.

Arda Güler İspanya'da yine gönülleri fethetti! Tevazusu gündeme oturdu

Arda Güler İspanya'da yine gönülleri fethetti! Tevazusu gündeme oturdu

İspanya Süper Kupası bol gollü bir yarı final karşılaşmasına sahne oldu.

Milli yıldızımız Arda Güler’in takımı Real Madrid​ rakibi Mallorca’yı yenerek finalde Barcelona karşısında olma hakkı kazandı.

REAL MADRİD MALLORCA​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca, King Abdullah Sports City'de kozlarını paylaştı.

Real Madrid’in golleri 63. dakikada Jude Bellingham, 90+3'te Martin Valjent (kendi kalesine) ve 90+5'te Rorygo'dan geldi.

Bu skorla rakibini 3-0 yenen Real Madrid finale yükseldi.

ARDA GÜLER​ OYUNA GİRDİ Mİ?

King Abdullah Sports City'de oynanan karşılaşmada finale yükselen taraf Real Madrid olurken Türkiye’de en merak edilen konu ise Arda Güler’in maçta süre alıp almadığı oldu.

Ancak, 19 yaşındaki milli yıldız Arda Güler maçta forma şansı bulamadı ve yedek kulübesinde oturdu.