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Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:08
Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftada Real Madrid, sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Bu büyük karşılaşmanın saat kaçta ne zaman oynanacağı ise en çok arananlar arasına girdi.

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde iki dev karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler Real Madrid Milan maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı.

Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman? - 1. Resim

REAL MADRİD MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Milan maçı, 5 Kasım Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile saat 23.00'te oynanacak.

Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman? - 2. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid’in muhtemel ilk 11’i şöyle:

Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe.

Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman? - 3. Resim

Milan’ın muhtemel ilk 11’i şöyle:

Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata.

 

Sıkça Sorulan Sorular
Muhtemel ilk 11'de Arda Güler yer almıyor
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Kaynak: TGRT Haber

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