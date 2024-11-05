Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftada Real Madrid, sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Bu büyük karşılaşmanın saat kaçta ne zaman oynanacağı ise en çok arananlar arasına girdi.
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde iki dev karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler Real Madrid Milan maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı.
REAL MADRİD MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Milan maçı, 5 Kasım Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile saat 23.00'te oynanacak.
Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid’in muhtemel ilk 11’i şöyle:
Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe.
Milan’ın muhtemel ilk 11’i şöyle:
Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata.