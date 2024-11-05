Real Madrid Milan maçı saat kaçta, ne zaman?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftada Real Madrid, sahasında İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Bu büyük karşılaşmanın saat kaçta ne zaman oynanacağı ise en çok arananlar arasına girdi.

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde iki dev karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Real Madrid Milan maçının tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. REAL MADRİD MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA? Real Madrid-Milan maçı, 5 Kasım Çarşamba günü (bugün) Türkiye saati ile saat 23.00'te oynanacak. Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma, TRT’nin dijital platformu Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER Real Madrid’in muhtemel ilk 11’i şöyle: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius ve Mbappe. Milan’ın muhtemel ilk 11’i şöyle: Maignan; Emerson, Fikayo Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Loftus-Yanak; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; ve Morata. Sıkça Sorulan Sorular Arda Güler ilk 11'de olacak mı? Muhtemel ilk 11'de Arda Güler yer almıyor Tabii Spor şifreli mi? Ücretli üyelik açmanız gerekiyor. İlgili Haberler Real Madrid yönetimi Arda Güler için harekete geçti! Başkan Perez araya girdi Arda Güler kararını verdi! Real Madrid-Milan maçında ilk 11'de değil