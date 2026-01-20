Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının yedinci haftası bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Real Madrid ile Monaco’yu karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Real Madrid ile Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını takip etmek isteyen izleyicilerin platforma üyelik oluşturmaları gerekiyor.

Tabii Spor, internet tabanlı yayın hizmeti sunduğu için mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, yayın saatinde spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya ulaşabiliyor.

Real Madrid Monaco maç kadrosu açıklandı:

Real Madrid 11'i: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vini Jr., Mbappe

Mücadele, İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde bu karşılaşma, lig aşamasının 7. haftası kapsamında yapılacak.

Karşılaşmanın Türkiye’deki resmi yayıncısı Tabii Spor olarak duyuruldu. Platform üzerinden canlı yayınlanacak maç, internet bağlantısı olan tüm uyumlu cihazlardan takip edilebilecek.

Real Madrid Monaco karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını izlemek için Tabii platformuna üye olmak gerekiyor ve üyelik ücretli olarak sunuluyor. Tabii Spor, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarları ve spor içeriklerini de platform üzerinden erişime açıyor. Yayınlar HD kalitesinde internet üzerinden sağlanıyor.

Karşılaşma bazı ülkelerdeki yabancı kanallar tarafından da yayınlanacak. ABD’de ViX, Avusturya’da Sky Sport Austria 4, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da Viaplay, Nijerya’da DStv Now ve İspanya’da Movistar+ yayın listesinde yer alıyor.

Real Madrid Monaco maçını veren kanallar:

ABD: ViX

Avusturya: Sky Sport Austria 4

Azerbaycan: Ictimai TV

Danimarka: Viaplay

Nijerya: DStv Now

İspanya: Movistar+

Real Madrid Monaco maçını izlemek isteyen futbolseverler, tabii resmi adresi üzerinden ya da mobil uygulama mağazalarından Tabii uygulamasını indirerek platforma erişim sağlayabiliyor. Üyelik oluşturma işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor.

Üyelik sonrasında spor bölümüne girilerek canlı yayınlar arasından Real Madrid Monaco karşılaşmasına ulaşılabiliyor. Uygulama, mobil cihazların yanı sıra Smart TV’lerde de kullanılabiliyor.

Real Madrid Monaco maçının canlı yayını Tabii Spor platformu üzerinden sağlanacak. Yayın saatinde platformun spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya doğrudan erişim mümkün olacak. Canlı yayın, internet bağlantısı üzerinden izlenebiliyor ve uyumlu tüm cihazlarda takip edilebiliyor. Yayın bağlantısı, maç saatinde Tabii Spor ekranlarında aktif hale geliyor.