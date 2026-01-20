Menü Kapat
Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

Real Madrid Monaco canlı yayın ile ekranlara geliyor! Real Madrid - Monaco maç kadrosu belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda lig aşamasının 7. haftasında oynanacak Real Madrid Monaco karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Real Madrid - Monaco nerede izlenir belli oldu. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, lig aşamasındaki sıralama açısından iki ekip için de önem taşıyor. Real Madrid, lig aşamasında üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi verirken, Monaco puan tablosunda yukarıya tırmanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme seçenekleri merak ediliyor. İşte Real Madrid Monaco canlı izleme bilgileri…

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının yedinci haftası bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Real Madrid ile Monaco’yu karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MONACO CANLI İZLE

Real Madrid ile Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını takip etmek isteyen izleyicilerin platforma üyelik oluşturmaları gerekiyor.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

Tabii Spor, internet tabanlı yayın hizmeti sunduğu için mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, yayın saatinde spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya ulaşabiliyor.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD - MONACO MAÇ KADROSU

Real Madrid Monaco maç kadrosu açıklandı:

Real Madrid 11'i: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vini Jr., Mbappe

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD - MONACO NEREDE İZLENİR?

Mücadele, İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nde bu karşılaşma, lig aşamasının 7. haftası kapsamında yapılacak.

Karşılaşmanın Türkiye’deki resmi yayıncısı Tabii Spor olarak duyuruldu. Platform üzerinden canlı yayınlanacak maç, internet bağlantısı olan tüm uyumlu cihazlardan takip edilebilecek.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Monaco karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını izlemek için Tabii platformuna üye olmak gerekiyor ve üyelik ücretli olarak sunuluyor. Tabii Spor, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarları ve spor içeriklerini de platform üzerinden erişime açıyor. Yayınlar HD kalitesinde internet üzerinden sağlanıyor.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MONACO MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Karşılaşma bazı ülkelerdeki yabancı kanallar tarafından da yayınlanacak. ABD’de ViX, Avusturya’da Sky Sport Austria 4, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da Viaplay, Nijerya’da DStv Now ve İspanya’da Movistar+ yayın listesinde yer alıyor.

Real Madrid Monaco maçını veren kanallar:

ABD: ViX

Avusturya: Sky Sport Austria 4

Azerbaycan: Ictimai TV

Danimarka: Viaplay

Nijerya: DStv Now

İspanya: Movistar+

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MONACO MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Real Madrid Monaco maçını izlemek isteyen futbolseverler, tabii resmi adresi üzerinden ya da mobil uygulama mağazalarından Tabii uygulamasını indirerek platforma erişim sağlayabiliyor. Üyelik oluşturma işlemi kısa sürede tamamlanabiliyor.

Üyelik sonrasında spor bölümüne girilerek canlı yayınlar arasından Real Madrid Monaco karşılaşmasına ulaşılabiliyor. Uygulama, mobil cihazların yanı sıra Smart TV’lerde de kullanılabiliyor.

Real Madrid Monaco CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı! Arda Güler 11'de başlıyor

REAL MADRİD MONACO CANLI LİNK

Real Madrid Monaco maçının canlı yayını Tabii Spor platformu üzerinden sağlanacak. Yayın saatinde platformun spor sekmesi üzerinden karşılaşmaya doğrudan erişim mümkün olacak. Canlı yayın, internet bağlantısı üzerinden izlenebiliyor ve uyumlu tüm cihazlarda takip edilebiliyor. Yayın bağlantısı, maç saatinde Tabii Spor ekranlarında aktif hale geliyor.

