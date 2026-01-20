Real Madrid Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Monaco maç kadrosu Arda Güler var mı?

Real Madrid - Monaco maçında Arda Güler oynayacak mı sorusu gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devre arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (21 Ocak 2026 Salı) oynanacak olan mücadeleler kapsamında Real Madrid ile Monaco karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Real Madrid - Monaco maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Real Madrid - Monaco maç kadrosu, muhtemel 11'leri de karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte netlik belli olmaya başladı.

REAL MADRİD - MONACO MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Real MAdrid bu sezon Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İspanyol devi güncel olarak topladığı 12 puanla 7. sırada yer alıyor. Real Madrid, Monaco karşısında 3 puanı alarak ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Monaco ise bu sezon oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. 19. sırada yer alan Monaco ilk 24 ihtimalini artırmak için karşılaşmadan puan almayı hedefliyor.

REAL MADRİD - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Monaco maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Norveçli hakem Espan Eskas düdük çalacak. İki takım tarihi boyunca toplam 2 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların birinde Real Madrid galibiyet ile ayrılırken, diğerinde ise Monaco kazandı. İki takım da karşılaşmalarda toplam 5 kere fileleri havalandırdı.

REAL MADRİD - MONACO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Real Madrid - Monaco maçında milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'e tekrar dönmesi bekleniyor. Son haftalarda oynanan karşılaşmalarda yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu, Levante maçında yedeklerden girerek gösterdiği performans ile maçın oyuncusu olmuştu. Real Madrid - Monaco maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Vinicius Jr

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique; Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin; Balogun, Biereth