Real Madrid Stuttgart maçında Arda Güler oynayacak mı? Ancelotti kararını verdi

17 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nda futbol devi Real Madrid, Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Transferi ile gururlandıran ve gündem olan Arda Güler'in takımında ilk 11 olarak forma giyip giymeyeceği ise dört gözle bekleniyor.

Ancelotti için seçim zamanı: Ya Arda Güler ya da Luka Modric!

Ancelotti için seçim zamanı: Ya Arda Güler ya da Luka Modric!

Bu akşam Şampiyonlar Ligi​'nde Real Madrid​ ile Stuttgart​ mücadele edecek. Genç yetenek Arda Güler​'in kadroda olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Real Madrid karşılaşmasının muhtemel 11'i bekleniyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD - STUTTGART MAÇINDA OYNAYACAK MI?

17 Eylül günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan müsabakada Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği henüz belli olmadı.

Kadrolar maça kısa süre kala açıklanacak fakat muhtemel 11 belli oldu.

Avrupa basınında yer alan haberler Güler'in maçta forma giymesi yönünde olurken teknik direktör Carlo Ancelotti​'nin sahada yer almasına karar vermesi bekleniyor. Genç yetenek, Real Sociedad mücadelesinde ilk 11'de başlamıştı.

Miguel Ángel Díaz'ın sosyal medyasında paylaştığı habere göre, Bellingham ile Tchouameni'nin yanında oynayacak 3. orta saha için Arda Güler ve Luka Modric arasında kararını verecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelenin hakemi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler olacak ve yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak

Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak olan müsabaka tabii spor ekranlarında yayınlanacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler tabii spor ile izleyebilecek.