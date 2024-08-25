Real Madrid Valladolid karşılaşmasında Arda Güler ilk 11'de forma giyecek
İspanya La Liga'da oynanacak olan Real Madrid-Vallodolid karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı ise gündem oldu.
Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Vallodolid ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyordu.
Taraftarlar tarafından Real Madrid-Vallodolid karşılaşmasında Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.
REAL MADRİD-VALLODOLİD İLK 11'DE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Bu akşam (25 Ağustos) saat 18.00'da oynanacak olan Real Madrid-Valladolid karşılaşmasında Arda Güler ilk 11'de forma giyecek.
Jude Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlığın tespit edilmesi üzerine milli futbolcumuz maçta orta üçlüde görev alacak.
Kulüp tarafından açıklanan kadronun ilk 11'inin tamamı ise şöyle:
- Courtois
- Carvajal
- E. Militao
- Rudiger
- Fran Garcia
- Valverde
- Tchouameni
- Arda Güler
- Rodrygo
- Vini Jr.
- Mbappe
REAL MADRİD-VALLODOLİD HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid- Valladolid karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.