25 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:35

Real Madrid'te Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruluyor: Arda Güler'e de şans doğdu

Real Madrid'te Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruluyor: Arda Güler'e de şans doğdu

Real Madrid, La Liga'nın ikinci haftasında Vallodolid ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyordu.

Taraftarlar tarafından Real Madrid-Vallodolid karşılaşmasında Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

REAL MADRİD-VALLODOLİD İLK 11'DE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu akşam (25 Ağustos) saat 18.00'da oynanacak olan Real Madrid-Valladolid karşılaşmasında Arda Güler ilk 11'de forma giyecek.

Jude Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlığın tespit edilmesi üzerine milli futbolcumuz maçta orta üçlüde görev alacak.

Kulüp tarafından açıklanan kadronun ilk 11'inin tamamı ise şöyle:

Courtois

Carvajal

E. Militao

Rudiger

Fran Garcia

Valverde

Tchouameni

Arda Güler

Rodrygo

Vini Jr.

Mbappe

REAL MADRİD-VALLODOLİD HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid- Valladolid karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.