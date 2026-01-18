Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
 Hüseyin Bahcivan

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu

Real Sociedad - Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu. La Liga'nın 20. haftası kapsamında Real Sociedad ile Barcelona bugün Reale Arena'da karşı karşıya gelecek. Barcelona karşılaşmadan galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor. Real Sociedad ise bir önceki hafta aldığı galibiyeti seriye dönüştürmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından Real Sociedad - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu
Haber Merkezi
18.01.2026
18.01.2026
'nın 20. haftası kapsamında bugün Katalon devi , 'a konuk olacak. Kritik karşılaşmada Barcelona en yakın rakibi Real Madrid ile olan puan farkını tekrardan 4'e çıkarmayı hedefliyor. 14. sırada bulunan Real Sociedad ise hem bir önceki hafta aldığı galibiyeti seriye dönüştürmek için bir adım atmak istiyor hem de küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Sociedad - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Real Sociedad - Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Real Arena'da oynanacak olan Real Sociedad - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 49 puanla 1. sırada yer alan Barcelona karşılaşmadan galibiyet alarak 2. sıradaki Real Madrid ile puan farkını tekrardan 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Real Sociedad ise bu sezon 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligde 21 puanla 14. sırada yer alan Real Sociedad karşılaşmadan galibiyet alarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 20. haftası kapsamında oynanacak olan Real Sociedad - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'da başlayacak. İspanya Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Jesus Gil Manzano yönetecek.

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Real Sociedad'da Arsen Zakharyan'ın sakatlığı bulunuyor. Orri Steinn Oskarsson ve Yangel Herrera'nın durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek. Katalon devi Barcelona'da ise Adreas Christensen, Pablo Gavi ve Raphinha'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Real Sociedad Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Sociedad Barcelona maç kadrosu

Real Sociedad - Barcelona maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal

Barcelona: E Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres

