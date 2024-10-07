Recai Kutan Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yaptı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 11:58 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:17

Necmettin Erbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından olan Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Recai Kutan kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor.

Saadet Partisi​ Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı vefat paylaşımın ardından Recai Kutan kimdir, kaç yaşında, soruları gündeme geldi. Son dakika...



Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybettihttps://t.co/hGHV8Rin0apic.twitter.com/9pVUHMof3I — TGRT HABER (@tgrthabertv) RECAİ KUTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Recai Kutan 5 nisan 1930 yılında Malatya​'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi​ İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. Mezun odluktan sonra 1969 yılına kadar Devlet Su İşleri'nde görev aldı. Devlet Su İşleri'ndeki görevini bıraktıktan sonra 1969 yılında Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1977 yılında MSP, Malatya milletvekili oldu ve 1977 koalisyon hükümetinde imar ve iskan bakanı olarak görev yaptı. 1983 yılından sonra kurulan Refah Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Recai Kutan tekrardan Malatya milletvekili olarak seçildi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev aldı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nde genel başkan olarak seçildi. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. Genel başkanlık görevini 11 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenen 1. Olağan Kongrede Necmettin Erbakan'a devretti. Necmettin Erbakan'ın görevinden istifa etmesinin ardından 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de genel başkanlık görevine seçimle getirildi. 3. Olağan Kongrede ise görevinin Numan Kurtulmuş'a devretti. İyi derecede İngilizce, Arapça, Fransızca bilen Recai Kutan evli ve üç çocuk babasıdır.