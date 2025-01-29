Recep ayı ne zaman bitiyor? Recep ayının bittiği Şaban ayının başlayacağı tarih merak ediliyor

29 Ocak 2025 21:47 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:02

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Üç Aylar’dan ikincisi olan Şaban ayının başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı.

Recep ayında Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte Müslümanlar bolca dua etti ve ibadetlerini gerçekleştirdi.

Recep ayının sona ermesiyle birlikte gözler Şaban ayının başlayacağı tarihe çevrildi.

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak günü Recep ayı ile başladı.

Üç ayların birinci ayı olan Recep ayı, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece sona erecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesinin ardından üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı başlayacak.

31 Ocak 2025 Cuma günü Şaban ayı başlayacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NE?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadette bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.” “Şaban günahları temizleyendir.” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Ayrıca Şaban ayı içinde yani 13 Şubat Perşembe günü de Beraat Kandilidir.