Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman?

10 Ocak 2025 21:57 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 21:59

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre mübarek Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başladı. Recep ayının 13 14 15. günlerinin denk geldiği günler merak ediliyordu. Recep ayının önemli günleri arasında yer alan 13, 14 ve 15. günler de belli oldu.

2025'te Regaip Kandili iki kez kutlanacak! Üç aylar ne zaman başlıyor?

2025'te Regaip Kandili iki kez kutlanacak! Üç aylar ne zaman başlıyor?

Mübarek Üç Ayların başlangıcı olan Recep​ ayı, 2025​ yılında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle başladı.

RECEP AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Mübarek Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle başladı. Bu özel ayın 13., 14. ve 15. günleri, müminler için önemli ibadet ve dua fırsatları sunuyor.

Recep ayının 13. günü 13 Ocak 2025 Pazartesi, 14. günü 14 Ocak 2025 Salı ve 15. günü 15 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu günler, İslam dini açısından önemli olup, özellikle ibadet, dua ve tövbe için önemli zaman dilimleri olarak kabul edilir.

Recep ayı, dört kıymetli aydan biri olarak bilinir ve bu ayın içindeki özel günler, manevi anlamda büyük bir değer taşır. Bu günlerde yapılan ibadetlerin ve duaların Allah katında kabul göreceğine inanılır. Bu yüzden, müminler bu günlerde daha fazla ibadet ederek, manevi bir arınma ve yücelme sürecine girerler.

RECEP AYININ 13. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13. günü, 2025 yılı takvimine göre 13 Ocak Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu gün, Receb ayının önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve müminler için özel bir ibadet zamanıdır. Receb ayının bu gününde yapılan ibadetler, tövbe ve dualar, büyük sevap kazandırır.

13 Ocak 2025 Pazartesi günü, müminler için manevi bir hazırlık ve ibadet fırsatı olarak öne çıkar. Bu günde oruç tutmak, Kur'an okumak, zikir ve dua yapmak gibi ibadetler, İslam'ın dininde önemli bir yer tutar. Bu ibadetler, kişinin Allah'a yakınlaşmasına ve günahlarından arınmasına yardımcı olur.

RECEP AYININ 13 14 15 GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13. günü 13 Ocak 2025 Pazartesi, 14. günü 14 Ocak 2025 Salı, 15. günü ise 15 Ocak 2025 Çarşamba'ya denk gelmektedir. Recep ayı, 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba gününden başlayarak devam ediyor.

RECEP AYININ 13. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 13. günü, 13 Ocak 2025 Pazartesi gününe denk geliyor.

RECEP AYININ 14. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 14. günü, 14 Ocak 2025 Salı gününe denk geliyor.

RECEP AYININ 15. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 15. günü, 15 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.